Stade Rennais Mercato : sérieux risque de départ de Jérémy Doku

Publié par ALEXIS le 05 juillet 2021 à 21:20

Jérémy Doku a une possibilité de quitter le Stade Rennais FC pendant ce mercato estival. Il a tapé dans l'œil de plusieurs clubs, dont le Bayern Munich, lors de l'Euro 2020.

Stade Rennais : L'agent de Doku confirme les possibilités

Jérémy Doku (19 ans) a été moyen la saison dernière avec le Stade Rennais alors que le club breton attendait beaucoup de lui. Cependant, l’ailier international belge (10 sélections) a été séduisant à l’Euro 2020 avec les Diables Rouges, ce qui lui vaut l’intérêt de grosses écuries, dont le Bayern Munich. Conscient de l’attention que son fils suscite, le père du joueur du SRFC, qui est aussi son agent, est monté au créneau pour faire un point sur son avenir.

Selon lui, ce n’est pas surprenant que son protégé attire la convoitise de grands clubs d’Europe. Toutefois, il ne cite pas le club bavarois. « Tout va très vite pour lui, mais c'est normal, car il a fait de belles prestations tant en sélection qu'en club avec le Stade Rennais », a-t-il déclaré. « C’est le football. Il y a des clubs intéressés, mais rien d'officiel pour le moment », a précisé l'agent de Jérémy Doku.

L’insaisissable ailier est sous contrat avec les Rouge et Noir jusqu’au 30 juin 2025, soit pour les quatre prochaines saisons. Et si l’on en croit le clan du N°18 Rennais, ce joueur offensif « se sent très bien là-bas (à Rennes, ndlr) ». « On ne parle que du Stade Rennais pour le moment ».

Le Belge n'a pas encore justifié les 26 M€

La direction du club de Ligue 1 a investi le montant de 26 M€ dans le transfert de Jérémy Doku du RSC Anderlecht (en Belgique). Il était censé tirer l’équipe rennaise vers le haut dans le championnat, mais ses débuts ont été en dessous des attentes des responsables bretons. En 30 matchs disputés en L1, pour 26 titularisations, il a marqué seulement 2 buts et délivré 3 passes décisives. De maigres statistiques qui lui ont valu de vives critiques de la part des supporters Rennais.

L'intérêt du Bayern, s'il venait à se confirmer par une offre, pourrait être perçu comme une bonne nouvelle en Ille-et-Vilaine. Le joueur n'a pas marqué les esprits au club la saison qui vient de s'achever.