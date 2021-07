Stade Rennais Mercato : Une pépite ghanéenne de 19 ans pistée

Publié par Thomas le 06 juillet 2021 à 17:45

Selon le quotidien régional Ouest-France, le Stade Rennais se serait renseigné sur la pépite ghanéenne de 19 ans, Kamaldeen Sulemana, qui joue actuellement en première division danoise au FC Nordsjaelland. L’ailier gauche international ghanéen serait pisté par de nombreux clubs européens, dont Manchester United et l'Ajax Amsterdam. Si la priorité du mercato du SRFC est de se focaliser sur les postes de défenseur central et de milieu de terrain, les dirigeants se seraient intéressés au profil du jeune attaquant, qui, depuis 2020 et ses débuts dans l’élite, a disputé 39 rencontres pour 13 réalisations.

Le Stade Rennais, Manchester et l’Ajax sur Kamaldeen Sulemana

D'après le quotidien, la jeune pépite Kamaldeen Sulemana du FC Nordsjaelland en division danoise, serait pistée par le Stade Rennais, qui verrait en lui le futur Jérémy Doku, qui a réalisé un Euro 2020 remarquable avec la Belgique, jusqu’à leur élimination contre l’Italie vendredi dernier. Si le club breton met la priorité sur la défense centrale et le milieu de terrain, les Rennais suivraient de prêt l’attaquant ghanéen auteur d’une belle saison au Danemark avec 10 buts et 4 passes décisives en 29 rencontres de championnat à seulement 19 ans ! Le joueur a même été appelé en sélection du Ghana en 2020. Manchester United et l’Ajax, seraient aussi de sérieux prétendants pour recruter le joueur, qui a déjà reçu des propositions du club hollandais.

Kamaldeen Sulemana, un profil semblable à Jérémy Doku

Selon Ouest-France, l’attaquant ghanéen aurait un profil semblable au belge Jérémy Doku, recruté par le Stade Rennais la saison dernière en provenance d’Anderlecht. L’attaquant rennais fait parler de lui notamment après sa très bonne prestation contre l’Italie. Kamaldeen Sulemana aurait un profil assez similaire, à la fois physique et explosif. Il est considéré en Superligaen comme l'un des jeunes talents les plus prometteurs. L’ailier gauche ghanéen se démarque par sa faculté à éliminer rapidement ses adversaires et sa créativité dans le jeu. Une belle opportunité pour le club rouge et noir !