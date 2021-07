LOSC Mercato : José Fonte, une bonne nouvelle tombe !

Publié par Timothée Jean le 07 juillet 2021 à 08:34

N’étant pas parvenu à trouver un accord avec la direction du LOSC pour la prolongation de son bail, José Fonte est désormais libre de s’engager avec le club de son choix. Mais du côté de la direction lilloise, un départ du défenseur portugais n’est pas à l’ordre du jour.

LOSC Mercato : José Fonte finalement prolongé ?

Le LOSC et son nouvel entraineur Jocelyn Gourvennec s’activent pour redessiner les contours de l'effectif lillois de la saison à venir. Si de nouvelles recrues sont attendues, plusieurs joueurs devraient également quitter le club nordiste lors de mercato estival. José Fonte fait partie de cette deuxième catégorie.

En fin de contrat le 30 juin dernier, le défenseur portugais n’est pas parvenu à trouver un accord avec les dirigeants lillois pour la prolongation de son bail. Depuis le 1er juillet 2021, le joueur de 37 ans n’est plus lié contractuellement au LOSC et est plus libre de s'engager où il veut. Plusieurs clubs étrangers, dont l’AS Rome de José Mourinho ou encore Valence voudraient l'attirer gratuitement cet été, mais José Fonte pourrait finalement poursuivre son aventure à Lille. Selon les informations de L’Équipe, le LOSC n’a pas l’intention de perdre son capitaine et souhaiterait prolonger son défenseur central dans les jours à venir.

Une prolongation de deux ans pour José Fonte ?

Passé par le Portugal, l’Angleterre, la Chine et la France, José Fonte ne devrait pas forcément découvrir un nouveau championnat la saison prochaine. Le quotidien sportif précise que le joueur de 37 ans devrait prolonger son aventure au LOSC de deux années, soit jusqu'en 2023. Une véritable surprise tant le défenseur central était annoncé sur le départ.

José Fonte rejoint les Dogues en 2018 en provenance de DL Yifang (en Chine). Solide dans la défense lilloise, il a été l’un des grands artisans du titre de champion de France la saison dernière.