Copa América : Emiliano Martinez, un phénomène selon Lionel Messi

Publié par Anthony le 07 juillet 2021 à 18:45

Emiliano Martinez a été qualifié de "phénomène" par Lionel Messi après que le gardien de but agrentin ait qualifié son équipe face à la Colombie en demi finale de la copa américa.

Messi: "Emiliano Martinez est un phénomène"

"C’était dur, nous l’avons mérité. Parfois, c’est devenu difficile parce qu’ils venaient, mais nous avons ‘Draw’ (Emiliano Martinez) qui est un phénomène. Je suis très heureux pour lui, il le mérite", a déclaré Lionel Messi à l'issue d'une interview après la demi-finale de la Copa América et la victoire de l'Argentine face à la Colombie. Il faut dire que le capitaine argentin et ses coéquipiers doivent une fière chandelle à leur gardien.

Emiliano Martinez a été impérial pendant la séance des tirs aux buts, arrêtants trois tirs colombiens. Au-delà du résultat, c'est la manière qui a le plus marqué. Emiliano Martinez est entré dans la tête de ses adversaires, Yerry Mina en particulier. L'Estadio Nacional de Brasilia est vide de supporter à cause des restrictions sanitaires. Les échanges entre joueurs ont pu s'entendre. "Tu es nerveux hein? moi je te connais. Je sais où tu vas tirer. Regarde comment je vais te manger", déclare le gardien argentin avant d'arrêter le tir du droit du défenseur colombien. L'albiceleste s'est donc qualifiée aux tirs aux buts (3-2) après un score de 1 à 1 à l'issue du temps règlementaire dans un match disputé et physique (47 fautes, 10 cartons jaunes). Il affrontera le Brésil, tombeur du Péru en demi, pour la finale.

Emiliano Martinez, un parcours difficile en Angleterre

Emilliano Martinez est connu des suiveurs de Premier League, mais son parcours en Angleterre n'a pas été facile. Il signe à Arsenal en 2010 après sa formation à Independiente. Il enchaîne ensuite les prêts, notamment à Oxford United, Sheffield Wednesday, Rotherham United, Wolverhampon Wanderers, Reading ou Getafe en Espagne. C'est en 2019-2020 que le natif de Mar del Plata a enfin sa chance avec les Gunners. Bernd Leno, le gardien titulaire se blesse contre Brighton et Emiliano Martinez fait enfin sa première apparition en championnat d'Angleterre de première division depuis la saison 2016-2017. Il étonne tout le monde en faisant preuve d'une solidité et d'une maturité qu'on ne soupçonnait pas. L'argentin termine la saison en tant que numéro 1 et s'offre la FA Cup face à Chelsea en étant titulaire.

Emiliano Martinez devenu titulaire en club comme en sélection

Désirant rester numéro 1, il quitte Arsenal, qui a décidé de remettre le revenant Leno dans ses cages. Aston Villa s'offre le longiline gardien (1m94) pour environ 20 millions d"euros. Le club de Birmingham ne le regrette pas puisque Emiliano Martinez réalise une saison de haute volée. Il bat le record de "clean sheets" de Brad Friedel (15 matchs) et est élu "joueur de la saison". En sélection, Martinez est déjà appelé dans la liste argentine en 2011 contre le Nigeria. Mais il honore sa première sélection qu'en juin 2021, à l'occasion d'un match de qualification pour la coupe du monde 2022 contre le Chili. Devenu titulaire avec l'Argentine, "Emi" peut s'offrir son premier trophée à l'international le 11 juillet à condition de battre le Brésil de Neymar et d'Ederson en finale de la Copa América.