OM Mercato : La vente de Kamara débloquée grâce au PSG ?

Publié par Timothée Jean le 07 juillet 2021 à 16:05

En quête de liquidités, l’ OM compte sur une future vente de Boubacar Kamara pour financer la suite de son mercato estival. Le PSG pourrait d’ailleurs rendre un énorme service dans ce dossier.

OM Mercato : Boubacar Kamara vers la Serie A ?

À une année de la fin de son contrat expirant en juin 2022, Boubacar Kamara n’est pas certain de poursuivre son aventure à l’ OM cet été. Le minot marseillais est le joueur le mieux valorisé de l’effectif de Marseille et plusieurs clubs étrangers se bousculent en coulisses pour arracher sa signature. L’AC Milan et la Lazio Rome souhaiteraient l’attirer en Italie la saison prochaine. À moins que certains clubs anglais tels que Chelsea ne s'invitent dans les débats, le joueur de 21 ans pourrait filer en Serie A la saison prochaine.

Le journaliste italien Alfredo Pedulla révélait il y a quelques jours que la Lazio a fait de Boubacar Kamara sa priorité estivale, mais il faudra trouver les moyens nécessaires pour l'accueillir. Car si l’ OM ne s’oppose pas au départ de son jeune milieu de terrain, les dirigeants marseillais attendent un gros chèque pour le libérer de sa dernière année de contrat. Le journaliste de RMC Sport, Mohamed Bouhafsi, indiquait d'ailleurs à ce sujet que l’ OM réclamerait pas moins de 30 M€ pour laisser fier Boubacar Kamara. À ce tarif, nul doute que la Lazio devrait prendre ses distances. Cependant, le club romain n’a pas encore dit son dernier dans ce dossier.

Le plan de la Lazio pour faire venir Kamara

D’après les informations du Corriere dello Sport, la Lazio Rome a un plan bien précis pour s’offrir Boubacar Kamara. Le média transalpin explique que le club italien ambitionne de vendre Joaquin Correa afin de récupérer une manne financière suffisante pour boucler la signature du Marseillais. La Lazio voudrait vendre son attaquant argentin à hauteur de 40 millions d'euros. Reste à savoir si le PSG, qui suit Joaquin Correa de très près, sera prêt à dépenser une telle somme.