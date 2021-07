PSG Mercato : Joaquin Correa, vers un accord avec la Lazio !

Publié par Gary SLM le 04 juillet 2021 à 06:26

L’attaquant Joaquin Correa de la Lazio Rome intéresse le PSG. Les dirigeants du club de la capitale sont sur le point de convaincre leurs homologues italiens sur le dossier.

PSG Mercato : Paris charge pour Joaquin Correa

Le mercato Parisien est mouvementé. Après avoir engagé Georginio Wijnaldum, le PSG a bouclé la venue prochaine d’ Achraf Hakimi. Loin de se satisfaire de ces recrues, Leonardo est sur le point d’engager Sergio Ramos, en fin de contrat au Real Madrid. Dans le même temps, le gardien italien Gianluigi Donnarumma a déjà passé sa visite médicale et n’attend plus que la fin de l’Euro pour débarquer au Parc des Princes. Comme une volonté de renouveler quasiment tout l’effectif du Paris SG, le brésilien est aussi aux trousses de Joaquin Correa, le buteur polyvalent de la Lazio Rome âgé de 26 ans.

Pour cet attaquant auteur de 30 buts en 117 matches, la presse italienne, le journaliste Alfredo Pedulla plus précisément, annonce une offre importante du Paris Saint-Germain. Le club de la capitale proposait initialement 10 millions d’euros aux dirigeants Capitolini pour leur joueur. La Lazio en veut plus, ce qui aurait amené Leonardo à mettre Pablo Sarabia, estimé à 22 millions d’euros, dans la balance. Mais malgré l'inclusion du milieu offensif et ailier gauche de 29 ans, le club de foot italien exige en plus du parisien un montant minimum de 18 millions d’Euros cash avant de céder son joueur. Il faut noter que Joaquin Correa n’est estimé qu’à 30 M€ sur le marché.

Le Paris Saint-Germain pourrait faire l'effort

C’est donc à ce niveau que se concentrent les négociations entre le Paris Saint-Germain et la Lazio Rome. Sans aucun doute, les dirigeants parisiens cherchent à répondre à une préoccupation de Kylian Mbappé. Le buteur Bondynois réclamait plus d’ambitions à ses dirigeants avant de prolonger son contrat. Même s’il a déjà pris la décision de partir du PSG à la fin de son contrat (juillet 2022), le club reste engagé dans un mercato de folie.

Nasser Al-Khelaïfi devrait faire l'effort supplémentaire en rajoutant quelques millions d'euros sur l'offre pour faire céder le club de la capitale italienne.