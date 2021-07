OM Mercato : Peres, Ben Arfa… Longoria dévoile sa future recrue

Publié par Timothée Jean le 07 juillet 2021 à 20:20

En marge de la présentation de Mattéo Guendouzi, Pablo Longoria s’est exprimé sur la piste Ben Arfa à l' OM. Le président marseillais en a profité pour dévoiler le nom de sa prochaine recrue estivale.

OM : Longoria proche de boucler une nouvelle signature

Cet été, l’Olympique de Marseille met le feu au mercato. Le club marseillais enchaîne les nouvelles recrues. Mattéo Guendouzi s’est officiellement engagé avec l’ OM et devient la cinquième recrue marseillaise après Gerson, Konrad de la Fuente, Cengiz Under et Leonardo Balerdi. De nouveaux renforts sont également attendus à l’Olympique de Marseille dans les prochains jours. Les noms de Luan Peres (Santos FC), William Saliba (Arsenal) ou encore Hatem Ben Arfa (libre depuis la fin de son contrat avec les Girondins de Bordeaux) sont annoncés avec insistance à Marseille.

Mais si l’ OM s’apprête à boucler une nouvelle signature dans les prochaines heures, c’est celle de Pau Lopez. Pablo Longoria a confirmé la nouvelle en conférence presse ce mercredi. « On parle des joueurs quand ils sont proches. Pau Lopez est à Marseille, on est en train de finaliser (…) Dans le football moderne, la concurrence à un poste est le plus important même pour le poste de gardien. Je suis habitué à cela dans mes anciens clubs », a confié le président marseillais.

En quête d’un nouveau gardien de but pour concurrencer Steve Mandanda la saison prochaine, l’ OM a donc porté son choix sur Pau Lopez. Le gardien de l’AS Rome est actuellement à Marseille pour peaufiner les derniers détails de son contrat. Le portier espagnol devrait passer sa visite médicale dans les prochaines heures avant de s’engager officiellement avec l’ OM sous la forme d’un prêt.

La mise au point de Longoria pour Ben Arfa

Poursuivant, Pablo Longoria a tenu à faire une mise au point sur le dossier Hatem Ben Arfa. Le boss de l’ OM a précisé que c’est le joueur de 34 ans qui avait contacté l’entraîneur Jorge Sampaoli pour proposer ses services. « Je précise que c'est Ben Arfa qui a contacté Sampaoli, pas le contraire », a-t-il déclaré avant de pousser un coup de gueule devant les médias. «J'ai beaucoup de respect pour lui, c'est un joueur qui m'a procuré beaucoup de plaisir, notamment à Nice, mais je n'apprécie pas qu'on rende publiques des conversations individuelles et qu'on se serve de l'OM à des fins personnels. Ce sont des choses que je n'accepterai jamais. »