OM Mercato : Mattéo Guendouzi a hâte d'en découdre

Publié par Timothée Jean le 06 juillet 2021 à 21:16

Mattéo Guendouzi va défendre les couleurs de l’Olympique de Marseille la saison prochaine. Le milieu de terrain français, prêté par Arsenal, a fait part de sa joie de rejoindre l’OM.

OM Mercato : Mattéo Guendouzi, un homme heureux

La nouvelle était attendue depuis quelques jours, elle est désormais officielle ! Recruté à l’été 2018 en provenance de Lorient FC contre un chèque de 2,5 millions d’euros, Mattéo Guendouzi quitte Arsenal pour l’Olympique de Marseille. Le milieu de terrain français s’est officiellement engagé en faveur de l’ OM pour un prêt payant avec option d’achat. Dans un communiqué publié sur son site officiel, le club phocéen a officialisé son transfert.

Dans la foulée, le néo-marseillais a réagi à sa signature. Le joueur de 22 ans a hâte d’évoluer sous ses nouvelles couleurs. « Un honneur et une fierté de rejoindre l’OM et de défendre les couleurs de ce grand club historique qui représentent les valeurs du peuple marseillais. Hâte de jouer à l’Orange Vélodrome et de mouiller le maillot. Allez l'OM ! Droit au but », a-t-il posté sur son compte Twitter. Mattéo Guendouzi portera le numéro 6 à l’Olympique de Marseille.

D’autres recrues attendues à Marseille

Mattéo Guendouzi devient donc la cinquième recrue de l’Olympique de Marseille après Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi et Cengiz Ünder. Mais la direction de l’OM ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. D’autres recrues sont attendues à Marseille dans les prochains jours. Annoncé depuis quelques jours, le gardien de l’AS Rome, Pau Lopez, devrait également débarquer à l’ OM.

Le portier espagnol serait déjà dans la cité phocéenne afin de passer sa visite médicale préalable à la signature de son contrat. Les deux parties seraient en train de finaliser les derniers détails pour son transfert. Prêté à l’OGC Nice la saison dernière par Arsenal, William Saliba est également annoncé vers un transfert à Marseille.