Copa América : Lucas Paqueta, indispensable à Lyon, héros du Brésil

Publié par Thomas le 07 juillet 2021 à 19:30

Le milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais, Lucas Paqueta, a été l’une des révélations depuis le début de la Copa América avec le Brésil, qui vient d’accéder à la finale contre l’Argentine. Pièce maîtresse de l’ OL au milieu de terrain, le joueur sort d’une saison impressionnante chez les Gones, et confirme son très bel état de forme avec la Seleção, où il forme un duo pour le moins inattendu avec Neymar.

Lucas Paqueta, grande révélation du milieu de terrain brésilien

Si Neymar reste le leader du Brésil sur tous les plans, en le démontrant encore cet été lors de la Copa América, il est bien aidé par certains joueurs très talentueux qu’héberge la sélection brésilienne. Lucas Paqueta fait partie de cette classe de joueur, qui laisse une empreinte positive et bonifie le jeu de l’attaquant brésilien. L’actuel joueur de l’Olympique Lyonnais est l’une des révélations de cette Copa América, et il est devenu un élément essentiel au sélectionneur Tite.

Au-delà de contribuer au succès du Brésil cet été, l’ex-joueur de l’AC Milan forme avec Neymar un duo technique très agréable à voir jouer. Son aisance technique et sa force défensive que le joueur a l’habitude de démontrer à Lyon, fait rayonner son pays, qui s’est hissé hier en finale de la Copa América, en gagnant contre le Pérou. Le milieu de terrain a même été décisif lors des deux derniers matchs de la Seleção, en marquant contre le Chili en quart et face au Pérou, en demi-finale. À seulement 23 ans, Lucas Paqueta est promis à un avenir radieux en sélection, et pourrait connaître une seconde Copa América dimanche contre l’Argentine de Messi.

Le Brésilien confirme sa très bonne saison à Lyon

Pour les fans des Gones, les performances de Paqueta avec le Brésil n’ont rien de surprenant, tant le joueur a été impressionnant pour sa première saison en Ligue 1. Arrivée du Milan AC l’été dernier, le milieu de 23 ans a été une pièce maîtresse de la saison lyonnaise, en inscrivant 9 buts en championnat et en délivrant 5 passes décisives. Il est nommé dans l’équipe type de Ligue 1 à la fin de la saison. Au club jusqu’en 2025, Lucas Paqueta voit sa cote monter depuis l’été dernier et sa très bonne année avec l’ OL.