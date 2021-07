PSG Mercato : Grosse désillusion dans le dossier Griezmann

Publié par Ange A. le 08 juillet 2021 à 08:30

Alors qu’il lui reste encore trois années de contrat avec le FC Barcelone, Antoine Griezmann pourrait quitter la Catalogne cet été. Mais le champion du monde tricolore ne se verrait pas au Paris Saint-Germain en cas de départ du Barça.

La sortie indiquée à Antoine Griezmann au Barça

Confronté à une crise financière sans précédent, le FC Barcelone a réalisé un mercato low-cost cet été. Sergio Agüero, Memphis Depay et Eric Garcia ont notamment rejoint le Barça en tant qu’agents libres. Mais ces signatures n’ont fait qu’augmenter la masse salariale des Blaugranas qui souhaitent aussi prolonger le contrat de Lionel Messi. Pour le club catalan, il faudra encore sacrifier quelques gros salaires pour pouvoir intégrer celui de son capitaine et ne pas dépasser le plafond salarial fixé par la Liga. Raison pour laquelle Antoine Griezmann a été placé sur la liste des transferts cet été. Et comme souvent, le nom du gaucher se retrouve associé au Paris Saint-Germain.

Aucune chance pour Paris dans le dossier Griezmann ?

Seulement, Mundo Deportivo vient de jeter un froid pour le PSG. La publication catalane révèle en effet que le Paris Saint-Germain n’a que de minces chances de signer Antoine Griezmann. Le journal assure que l’attaquant de 30 ans est un supporter de l’Olympique de Marseille. Il ne se verrait donc pas arborer le maillot du rival parisien, bien qu’il présente certaines garanties financières. Mais au vu de la situation financière de Marseille, « Grizou » est également loin de pouvoir rejoindre la Provence. Reste donc à savoir quel prétendant mettra un terme à son bail dans la capitale catalane qu’il avait rejoint en 2019 contre 120 millions d’euros. Pour Transfermarkt, il suffit de la moitié de ce tarif pour s’attacher les services du champion du monde tricolore.