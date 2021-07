OM Mercato : La Lazio passe à l’action pour Boubacar Kamara

Publié par Timothée Jean le 08 juillet 2021 à 13:15

Boubacar Kamara vit peut-être ses derniers jours sous le maillot de l’ OM. Selon la presse italienne, la Lazio Rome a entamé des discussions formelles avec le club phocéen en vue de son transfert cet été.

L’ OM disposé à céder Boubacar Kamara ?

L’Olympique Marseille a de l'ambition lors de ce mercato estival, mais devra nécessairement réduire son effectif pléthorique. Le président Pablo Longorial’a déjà avoué lors d’une rencontre avec les supporters, ce sont au total 14 joueurs qui devraient quitter le navire olympien cet été. Et parmi les potentiels partants figure le nom de Boubacar Kamara.

Le milieu de terrain de 21 ans n’a toujours pas prolongé son contrat expirant le 30 juin prochain avec l’ OM. En quête de liquidités, la direction marseillaise pourrait alors le céder cet été afin d’éviter qu'il parte gratuitement la saison prochaine. Dès lors, l'hypothèse d'un départ du minot marseillais se solidifie jour après jour et cela pourrait être considéré comme une excellente solution pour la Lazio Rome.

Le club italien a coché le nom de Boubacar Kamara sur ses tablettes. Le profil polyvalent du minot marseillais, capable d'évoluer au poste de milieu relayeur et en défense centrale, plaît beaucoup à la Lazio Rome et à son entraineur Maurizio Sarri. Très intéressé, le club romain aurait même entamé les premières démarches en vue de son transfert.

Contact établi entre la Lazio et l’ OM pour Boubacar Kamara ?

Le journaliste Alfredo Pedulla, qui suit ce dossier de très près, indique en effet qu’un contact a été noué ces derniers jours entre l’ OM et la Lazio Rome pour un éventuel transfert de Boubacar Kamara. Il n'y a pas eu d'offre officielle transmise pour le moment, mais les discussions seraient toujours en cours entre les deux écuries. Reste désormais à savoir si les dirigeants de la Lazio auront les moyens de convaincre les pensionnaires du Vélodrome de lâcher leur jeune joueur et à quel montant ? Le Milan AC et Chelsea restent aussi à l'affût pour le Marseillais.