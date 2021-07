OM Mercato : Pablo Longoria veut faire ses courses à Vélez

Publié par Timothée Jean le 08 juillet 2021 à 11:45

L’ OM poursuit son mercato estival. Soucieux de se renforcer cet été pour obtenir une équipe encore plus compétitive, Pablo Longoria prospecte désormais en Argentine et plus précisément du côté de Vélez Sarsfield.

OM Mercato : Longoria prêt à piocher à Vélez Sarsfield ?

L’Olympique de Marseille fait parler en ce début de mercato estival. Sous la houlette de Pablo Longoria, le club phocéen a déjà officialisé cinq nouveaux renforts et s’apprête à accueillir une sixième recrue. Le gardien de l’AS Rome, Pau Lopez est déjà à Marseille et devrait signer son nouveau contrat dans les prochaines heures. Si les dirigeants de l' OM règlent les derniers détails pour son transfert, ces derniers essayent en parallèle de flairer les bonnes affaires.

D’ailleurs, Pablo Longoria a les regards tournés vers Vélez Sarsfield pour attirer de nouveaux joueurs. L’Olympique de Marseille a déjà entamé des discussions avec le club argentin dans l’option du transfert de Thiago Almada. Le crack argentin, considéré comme le nouveau Lionel Messi, sort d’une belle saison en Argentine. Et Jorge Sampaoli, qui l’a déjà entrainé lors de son passage à la tête de l’Albiceleste, voudrait l’attirer cette fois-ci à Marseille.

Cette mission s’annonce très compliquée, car Vélez se montre trop gourmand pour son joueur de 20 ans. Lors d’une rencontre avec les groupes de supporters, le président Pablo Longoria avouait à ce sujet que le transfert de Thiago Almada« était trop cher ». Ce qui n’empêche pas la direction de l’ OM de poursuivre les discussions avec Vélez pour d’autres cibles. Le journaliste pour SomosVelezOK, Ramita Boz, révélait récemment un intérêt de l’ OM pour Luca Orellano. L’attaquant argentin de 21 ans a réalisé de belles prestations en Argentine et semble beaucoup moins onéreux que son compatriote. Une option sérieusement étudiée par Pablo Longoria, friand de jeunes joueurs à forts potentiels.

Pablo Longoria insiste pour Luis Abram

Selon le média péruvien Bolavip, l’ OM insite aussi pour le défenseur Luis Abram, dont le contrat avec Vélez expire le 30 juin 2022. Mais l'Olympique de Marseille n’est pas le seul club intéressé par le défenseur péruvien. L’Inter Milan, Cagliari ou encore Betis Séville serait également sur les traces de Luis Abram. En quête d’un nouveau défenseur central, l’ OM devra donc faire face à une rude concurrence sur cette piste défensive. Quoi qu’il en soit, l’Olympique de Marseille semble déterminé à faire ses emplettes du côté de Vélez cet été.