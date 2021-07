PSG Mercato : Le transfert de Raphaël Varane bouclé pour 70M€ ?

Publié par JEAN-LUC D le 09 juillet 2021 à 11:45

Sous contrat jusqu’en juin 2022, Raphaël Varane pourrait quitter le Real Madrid cet été. Le défenseur central tricolore n’a pas encore prolongé alors que le PSG et d’autres grands clubs européens rodent autour de lui.

Le PSG a lancé l'offensive pour Raphaël Varane

D’après les informations du site Foot Mercato, le Paris Saint-Germain est revenu à la charge pour Raphaël Varane. Leonardo s’est rapproché de l'entourage du défenseur central du Real Madrid afin de connaître ses plans pour son avenir. Le profil du joueur de 28 ans intéresse les dirigeants parisiens, alors que le champion du monde 2018 est aussi convoité en Angleterre, notamment par Manchester United et Chelsea. Arrivé en 2011 en provenance du RC Lens contre un chèque de 10 millions d’euros, l’international français estime avoir fait le tour à Madrid.

Après avoir tout gagné sous le maillot madrilène, quatre Ligues des Champions notamment, Varane veut s’offrir un nouveau challenge. Il ne compte donc pas prolonger son bail qui expire dans un an. Et le Real Madrid ne ferme pas la porte. Selon le quotidien madrilène AS, Florentino Pérez est ouvert à un départ de Raphaël Varane à condition de recevoir une somme satisfaisante. Ce que le club mancunien semble disposé à lui offrir.

Mercato PSG : Raphaël Varane vers la Premier League ?

En effet, à en croire les dernières révélations du journaliste Nicolo Schira sur son compte Twitter, l’entraîneur des Red Devils Ole Gunnar Solskjaer est en contact permanent avec Varane et a réussi à le convaincre de le rejoindre à Manchester United cet été. Le club anglais a même proposé un contrat de cinq ans à l’ancien protégé de Zinédine Zidane, soit jusqu’en juin 2026.

De son côté, le vice-champion d’Espagne est prêt à laisser filer le natif de Lille contre un chèque compris entre 60 et 70 millions d’euros d'après le spécialiste mercato de Sky Italia. Une exigence qui ne pose aucun problème à Manchester United. Après s’être offert les services de l’immense Sergio Ramos, le PSG n’aura pas la même chance avec son ancien coéquipier.