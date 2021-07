Bordeaux : Reprise des Girondins, Lopez franchit un bel obstacle

Publié par ALEXIS le 09 juillet 2021 à 16:40

Comme annoncé, les élus de Bordeaux Métropole ont donné leur avis, ce vendredi, suite à l’audition de Gérard Lopez, potentiel repreneur des Girondins. Ils ont accepté les propositions du dirigeant pour l’exploitation du Stade Matmut Atlantique.

Bordeaux Métropole approuve le projet de Gérard Lopez

Gérard Lopez a été auditionné, jeudi, par les élus de Bordeaux Métropole. Le probable futur président des Girondins a présenté « son projet sportif, la structure juridique envisagée et le montage financier associé incluant la garantie due à la Métropole » devant le Conseil des élus bordelais. Et il était prévu que ces derniers « se prononcent sur la demande de main levée de la garantie initiale de King Street et sur sa substitution par celle de la société Jogo Bonito Group ». C’est désormais fait, ils ont rendu leur décision.

Selon les informations de l’AFP, rapportées par L’Équipe, « les élus de Bordeaux Métropole, propriétaire du Matmut Atlantique, ont approuvé les garanties apportées par Gérard Lopez pour le paiement du loyer de ce stade ». Cette approbation était « une étape cruciale dans le rachat du club des Girondins par l'homme d'affaires hispano-luxembourgeois », selon la précision du quotidien sportif. L'homme d'affaires hispano-luxembourgeois semble donc en roue libre pour acquérir le club au scapulaire. En tout cas, il a franchi un bel obstacle avant le passage décisif devant la DNCG.

4,9 M€ versé à la Métropole pour le stade de Bordeaux

Il faut indiquer que le verdict des élus bordelais était celui annoncé par le président de la Métropole, Alain Anziani. « Soit nous faisons confiance à Gérard Lopez, soit c'est la guillotine pour le club », avait-il annoncé après l’exposé de l’ancien président du LOSC. Bordeaux Métropole précise par ailleurs que le passage du club des mains de King Street à ceux de Gérard Lopez « reste conditionné notamment à la finalisation du processus de reprise (validation par la DNCG puis le tribunal de commerce entre autres) ». Le futur acquéreur du FCGB devrait payer le loyer du stade à la Métropole pour le montant annuel de 4,9 millions d'euros d'après la source.