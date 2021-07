Barça Mercato : PSG, Man United, Koeman confirme pour Griezmann

Publié par JEAN-LUC D le 09 juillet 2021 à 19:15

Placé dans le viseur du PSG, de Manchester United et de Chelsea, Antoine Griezmann pourrait quitter le Barça durant le mercato estival. Ronald Koeman, l’entraîneur du club espagnol, n’écarte plus du tout cette possibilité.

Griezmann sacrifié pour conserver Lionel Messi ?

En grandes difficultés économiques, le FC Barcelone doit absolument vendre et réduire sa masse salariale pour rééquilibrer ses comptes. Mais Joan Laporta et la direction du club culé doivent surtout faire des économies pour parvenir à inscrire Lionel Messi et son nouveau contrat, toujours en négociations, dans les registres financiers des Blaugranas sans sortir des clubs fixés par la Liga. Certains joueurs à forte valeur devraient se diriger vers la porte de sortie dans les prochains jours. Annoncé sur cette liste, Antoine Griezmann pourrait faire ses valises deux ans après son arrivée en provenance de l’Atlético Madrid. Une tendance confirmée à demi-mot par son entraîneur Ronald Koeman.

« Je vais compter sur tous les joueurs que nous avons. Si jamais il y a un changement, il faudra l'accepter. Mais ce sont des choses et des décisions que le club doit prendre. Nous verrons qui reste et qui part, car il reste encore beaucoup de joueurs. Mais il est clair que la priorité avant tout est que Messi reste », a déclaré l’entraîneur barcelonais dans des propos rapportés par Sport. Poursuivant, Ronald Koeman évoque le cas personnel de Griezmann et annonce : « Pour moi, Griezmann est très important. Il a été une excellente recrue pour le Barça et il a montré sa qualité. Il est un très bon joueur. Mais j'insiste, je ne sais pas quelles décisions seront prises au final, car le plus important est que Leo reste avec nous. C'est le futur de ce club et nous devons essayer au maximum. » Autrement dit, si le Barça reçoit une belle offre cet été, Griezmann ne sera pas retenu. Une aubaine pour le Paris Saint-Germain ?

Quel avenir pour Antoine Griezmann ?

D’après les indiscrétions de la célèbre émission El Chiringuito de Jugones, le Paris Saint-Germain fait partie des clubs qui surveillent la situation d'Antoine Griezmann. À la recherche d’un renfort offensif supplémentaire, le club de la capitale se tient prêt à tenter sa chance pour l’international français de 30 ans. Une information confirmée par le journal catalan Sport qui explique que face à la complexité des dossiers Messi et Ronaldo, le PSG songe de plus en plus à la piste menant à l’ancien avant-centre de l’Atlético Madrid. Toutefois, le PSG n’est pas seul sur ce dossier, puisque Manchester City, Chelsea et Manchester United sont également intéressés par le profil de Grizou.