PSG Mercato : Donnarumma arrive, Navas s'agace !

Publié par JEAN-LUC D le 09 juillet 2021 à 23:36

Qualifié pour la finale de l’Euro 2020 avec l’Italie, Gianluigi Donnarumma va être officialisé comme un nouveau gardien de but du PSG. Titulaire à ce poste, Keylor Navas a eu une réaction particulière à l’annonce de cette prochaine arrivée.

Navas n'apprécie pas la concurrence de Donnarumma

En fin de contrat avec son club formateur, Gianluigi Donnarumma n’a pas trouvé d’accord avec ses dirigeants pour renouveler son bail. À 22 ans, le gardien titulaire de la Squadra Azzurra va donc quitter l’AC Milan pour poursuivre sa carrière au Paris Saint-Germain. Il sera mis en concurrence avec Keylor Navas. Depuis son arrivée en 2019 en provenance du Real Madrid, l’international costaricien est imparable dans les cages parisiennes. Auréolé du titre de meilleur gardien de la saison en Ligue 1, il n’a pas compris la décision de Leonardo de le mettre en concurrence avec Donnarumma.

Ce vendredi, le journal L’Équipe révèle ainsi que Navas a été très « furieux » en apprenant que le compatriote de Marco Verratti s'apprêtait à rejoindre le groupe de Mauricio Pochettino. Citant certaines sources proches du club parisien, le quotidien sportif confie que l’ancien protégé de Zinédine Zidane a même « songé à un départ » cet été malgré un contrat prolongé en avril dernier jusqu’en juin 2023. Ce choix de la direction du Paris Saint-Germain lui ayant rappelé ce qu’il a vécu au Real Madrid en 2018 avec l'arrivée de Thibaut Courtois. Heureusement pour le vice-champion de France, les choses se passeront autrement.

PSG : Keylor Navas a finalement changé d’avis

Selon L’Équipe, Keylor Navas s’est fait une raison et se dit désormais prêt à batailler pour garder son statut de numéro 1 qu’il devrait toutefois conserver en début de saison. Donnarumma n’étant attendu à Paris que début août et ne sera donc pas prêt à jouer tout de suite. Mieux, contrairement au Real Madrid où la hiérarchie des gardiens avait été décidée par la direction du club, à Paris, c’est l’entraîneur Mauricio Pochettino qui va trancher sur la question. « En interne, on assure que le choix en reviendra à Mauricio Pochettino, et à lui seul. Et l’option jugée la plus réaliste serait une mise en concurrence des deux hommes, à la régulière », indique le média francilien.