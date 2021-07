FC Nantes Mercato : Message de Kombouaré à la recrue Descamps

Publié par ALEXIS le 09 juillet 2021 à 23:44

Interrogé sur le mercato du FC Nantes, Antoine Kombouaré n’écarte pas un possible transfert d’Alban Lafont pendant le marché estival. Et si le gardien de but N°1 quitte les Canaris, le coach a déjà la solution palliative. Mais ce n’est pas Rémy Descamps recruté cet été !

FC Nantes : Descamps ne sera pas N°1 selon Kombouaré

Revenu sur le mercato estival du FC Nantes, Antoine Kombouaré a fait une mise au point sur la situation des gardiens de but. Les Canaris ont recruté Rémy Descamps au RSC Anderlecht, mais il est venu pour être l’une des doublures d’Alban Lafont selon la précision du nouvel entraîneur du FCN. « Je voulais deux très bons numéros deux. C’est mon choix. Si le numéro un se blesse gravement, on se retrouverait avec un N° 2 (Denis Petric, ndlr) et un N° 3 (Charly Jan, 22 ans) qui est très jeune. C’est plus risqué. Il y avait possibilité de recruter Rémy Descamps, donc j’ai sauté sur l’occasion. C’est une chance pour le groupe », a-t-il justifié, dans Ouest-France.

Cependant, le portier arrivé de Belgique ne sera pas le titulaire en cas de transfert d’Alban Lafont (22 ans). « C’est un autre sujet, Alban est chez nous actuellement. S’il part, il y aura un numéro 1 recruté », a répondu Antoine Kombouaré sans détour.

La recrue du FCN n'était pas titulaire à Anderlecht

Rémy Descamps a signé un contrat de trois ans au FC Nantes, soit jusqu’à fin juin 2024. À Anderlecht où il a évolué lors des deux dernières saisons (2019-2020 et 2020-2021), il n'était pas le portier titulaire. La saison dernière, le natif du Nord a disputé seulement 14 matchs en Jupiler Pro League, pour 20 buts encaissés et 2 clean sheet réussis. Pour mémoire, Rémy Descamps a été formé au PSG entre 2013 et 2015 et a joué avec la réserve du club de la capitale (2015-2018). Le portier de 25 ans a aussi évolué en Ligue 2 avec Tours FC (en 2018) et Clermont Foot (2018-2019), sous la forme de prêt.