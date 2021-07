Stade Rennais : Génésio désigne le successeur de Da Silva

Publié par Ange A. le 10 juillet 2021 à 10:25

Le Stade Rennais a perdu son capitaine Damien Da Silva cet été. Libre après la non-prolongation de son contrat, le défenseur central s’est engagé avec l’Olympique Lyonnais. Entraîneur de Rennes, Bruno Génésio vient de dévoiler l’identité du successeur néo-lyonnais au SRFC.

La décision de Bruno Génésio après le départ de Damien Da Silva

Le Stade Rennais a perdu quelques cadres de son vestiaire au terme de la saison. Prêté depuis janvier 2020 par l’AS Roma, Steven Nzonzi est retourné en Italie où il évoluera désormais sous les ordres de José Mourinho. En fin de contrat, Clément Grenier a également quitté Rennes. Le club breton a enfin enregistré le départ de son capitaine Damien Da Silva. Le défenseur central de 33 ans s’est engagé avec l’Olympique Lyonnais. Pour compenser son départ, la direction des Rouge et Noir a recruté Loïc Badé. Le défenseur de 21 ans arrive en provenance du RC Lens. Les Sang et Or ont empoché 17 millions d’euros de Rennes pour céder Badé. Suite au départ de Da Silva, Bruno Génésio vient de dévoiler l’identité du nouveau capitaine du SRFC.

Hamari Traoré nouveau capitaine du Stade Rennais

Dans un entretien au site du Stade Rennais, Bruno Génésio a indiqué que c’est un latéral malien qui va désormais arborer le brassard. « Hamari Traoré sera capitaine et j’ai dans la tête le vice-capitaine. Il se peut qu’il vienne du Nord », a assuré le technicien rennais. Au club depuis 2017, le latéral droit de 29 ans est aujourd’hui un cadre de l’effectif de Rennes. La saison dernière, l’ancien Rémois a disputé 42 matchs, dont 41 comme titulaire, pour un but et le même nombre de passes décisives. S’agissant du vice-capitaine, il pourrait s’agir de l’ancien Lensois Benjamin Bourigeaud. Comme Traoré, le milieu de terrain est au SRFC depuis 4 ans. Des doutes restent toutefois à lever sur son avenir puisqu’il est annoncé en Espagne.