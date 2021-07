Stade Rennais Mercato : Bourigeaud en route pour l’Espagne ?

Publié par Timothée Jean le 10 juillet 2021 à 07:30

Le milieu de terrain Benjamin Bourigeaud est proche de quitter le Stade Rennais cet été. Un club de Liga s’active pour boucler son transfert.

Comme on pouvait s’y attendre, l’exode a bien commencé du côté du Stade Rennais. Le premier à avoir mis les voiles est l’attaquant Jordan Siebatcheu, qui a définitivement rejoint les Young Boys. Viennent ensuite les joueurs en fin de contrat : le capitaine Damien Da Silva et Clément Grenier ont quitté librement le club breton à l'issue de la saison. Très demandé en Angleterre, Eduardo Camavinga est également susceptible de mettre les voiles. Mais le jeune milieu de terrain n’est pas le seul en passe de quitter l’Ille-et-Vilaine, Benjamin Bourigeaud fait partie des possibles partants.

Le milieu de terrain de 27 ans a réalisé une bonne saison avec 6 buts et 5 passes décisives en 37 matchs de Ligue 1. Pourtant, il n’est pas certain de rester en Bretagne. Après quatre saisons passées sous les couleurs rouges et noires, Benjamin Bourigeaud voudrait changer d’air dès cet été et ce ne sont pas les prétendants qui manquent pour l’accueillir. Selon les informations Téléfoot, le Betis Séville s'active pour le recruter. Les dirigeants andalous auraient même entamé des négociations pour son transfert, mais se heurtent à un obstacle de taille dans ce dossier.

Rennes bloque Benjamin Bourigeaud

La source explique que le Stade Rennais réclame un gros chèque pour le transfert de Benjamin Bourigeaud. Un "montant jugé trop élevé" par les dirigeants sévillans, qui pourraient finalement se tourner vers d’autres cibles. Le milieu de terrain de 27 ans est pour le moment toujours retenu par la direction rennaise, qui souhaite prolonger son bail expirant en juin 2023.

Mais la menace n’est pas écartée, les discussions se poursuivent entre les trois parties afin de trouver un terrain d’entente. Le média indique par ailleurs qu’un club français, dont l'identité n’a pas été dévoilée, est également intéressé par le profil de Bourigeaud.