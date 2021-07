OM, LOSC, Nice Mercato : Saliba, le verdict d’Arsenal attendu

Publié par Gary SLM le 11 juillet 2021 à 07:30

Indésirable du côté d’Arsenal, William Saliba ne manque de courtisans en Europe, notamment en Ligue 1. Le défenseur central est sur les tablettes de l’ OM, LOSC et l’OGC Nice. Mais le joueur formé à Saint-Étienne pour signer son retour en Angleterre.

OM, Nice, LOSC : Ça se bouscule en Ligue 1 pour William Saliba

William Saliba, formé à l’ ASSE, a rejoint l’OGC Nice la saison dernière pour un prêt terminé le 30 juin. La direction des Aiglons aimerait continuer de tirer profit du talent du joueur appartenant à Arsenal. Mais l’attirance ne semble plus très réciproque. La raison, plusieurs clubs plus prestigieux que l’écurie de la Côte d’Azur se sont positionnés pour le recruter. Tous deux qualifiés pour une Coupe d’Europe contrairement au Gym, le LOSC et l’Olympique de Marseille courtisent l’ancien stéphanois.

En effet, l’OM, seul club français à avoir glané une Ligue des champions, s’est mis sur les rangs pour l’enrôler. Le club phocéen a le vent en poupe cet été avec pllusieurs signatures déjà actées. Gerson, Cengiz Ünder, Mattéo Guendouzi, Pau Lopez ou encore de Leonardo Balerdi (dont l’option d’achat vient d’être levée) ont été officialisés. L’équipe marseillaise pourrait cependant perdre Boubacar Kamara, d’où le besoin pour l’ entraîneur argentin Jorge Sampaoli de lui trouver un successeur, voir de doubler le poste.

Quel club pour l’ancien stéphanois ?

Le technicien argentin va voir débarquer Luan Peres (Santos) en défense centrale. Une arrivée qui pourrait jeter un froid dans le dossier William Saliba. La raison, la concurrence s’est non seulement intensifiée dans ce dossier, mais aussi parce qu’Arsenal semble hésitant sur le choix du club à qu’il va prêter son joueur. L’idée des prêts successifs de Saliba est pour les Gunners un moyen de lui permettre de se mettre au niveau de l’équipe. Si malgré ses passages en prêt à Saint-Etienne puis à Nice il n’est toujours pas question de l’intégrer à l’équipe première, c’est que la Ligue 1 dont il est originaire n’est pas le meilleur tremplin pour le préparer à aller gagner une place de titulaire dans le groupe de Mikel Arteta.

Une nouvelle porte de sortie se présente pour William Saliba, cette fois en Premier League. Un intérêt de Newcastle United a été révélé ces dernières heures par la presse anglaise. Une bonne nouvelle pour Arsenal qui verrait alors le défenseur central progresser en Angleterre. D’un autre côté, renforcer un concurrent en championnat est une idée qui pourrait ne pas enchanter les Gunners. Le club londonien doit prochainement livrer son verdict pour le joueur 20 ans.