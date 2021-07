ASSE Mercato: Romain Hamouma, l’intérêt du Stade Rennais confirmé

Publié par JEAN-LUC D le 10 juillet 2021 à 15:50

Laissé libre par l’ASSE après la fin de son contrat le 30 juin dernier, Romain Hamouma est à la recherche d’un nouveau club pour la saison prochaine. Le Stade Rennais est annoncé sur les traces de l’attaquant de l’AS Saint-Étienne.

Le Stade Rennais s’est renseigné pour Romain Hamouma

Arrivé en 2012 en provenance du SM Caen contre un chèque de 4 millions d’euros, Romain Hamouma va quitter l’AS Saint-Étienne sans la moindre indemnité de transfert. En négociations pour une prolongation, le club ligérien n’est pas parvenu à s’entendre avec le milieu de terrain offensif formé à Sochaux. Après neuf années de bons et loyaux services, le natif de Montbéliard s’apprête donc à quitter librement les Verts. Déjà placé dans le viseur de l’OGC Nice et du Stade Brestois, l’avant-centre français a également d’autres touches en Ligue 1, notamment du côté du Stade Rennais.

Ce samedi, le site sportif But ! confirme que le club rennais est bel et bien intéressé par le profil du protégé de Claude Puel. L’entraîneur du SRFC Bruno Genesio apprécié les qualités offensives de l’ancien pensionnaire du Stade Lavallois. Toutefois, le média francilien précise qu’il « s’agit seulement d’une prise d’informations sans aller plus loin pour l’instant. » Rien n’est donc encore fait pour l’avenir du joueur stéphanois.

Romain Hamouma a toujours la côte

À 34 ans, Romain Hamouma ne compte pas encore raccrocher les crampons. L’ancien protégé de Christophe Galtier espère donc profiter de ce mercato estival pour trouver un nouveau point de chute en vue de la saison prochaine. Selon le journaliste Mohamed Toubache-Ter, Hamouma ne devrait pas mettre longtemps pour trouver un nouveau club puisqu’il a encore une belle côte sur le marché. Le spécialiste mercato explique qu’en dehors de l’OGC Nice, du Stade Brestois 29 et du Stade Rennais, d’autres équipes de Ligue 1 et des clubs turcs et ukrainiens sont aussi intéressés par le coéquipier de Denis Bouanga. Reste maintenant à savoir dans quel club va évoluer le Stéphanois la saison prochaine.