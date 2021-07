OM Mercato : Pablo Longoria prépare deux surprises colossales

Publié par JEAN-LUC D le 11 juillet 2021 à 15:20

Sans se ruiner, Pablo Longoria continue de renforcer l’équipe de l’ OM en vue de la saison prochaine. S’il a déjà enregistré cinq signatures et que d’autres recrues sont annoncées dans les jours à venir, le président de l’Olympique de Marseille pourrait aussi réserver de grosses surprises durant ce mercato estival.

Pablo Longoria félicité pour son recrutement

Comme promis, Pablo Longoria réalise un mercato des plus attractifs. Un mois seulement après l’ouverture du marché, l’Olympique de Marseille a d’ores et déjà officialisé cinq renforts pour l’équipe de Jorge Sampaoli avec Konrad de la Fuente, Gerson, Leonardo Balerdi, Cengiz Under et Mattéo Guendouzi. Et Pau Lopez, William Saliba et Luan Peres sont attendus à Marseille dans les prochains jours. Une politique de recrutement saluée par Nordine Ali Said.

« Pour l’instant, je suis satisfait du mercato. Longoria a quand même recruté des joueurs que l’on connaît bien, comme Guendouzi », a confié le consultant du journal Le Phocéen. Pour le journaliste sportif, l’arrivée de l’international espoir français va faire du bien au milieu de terrain marseillais. « Lui, il va faire du bien au milieu de terrain, avec sa forte personnalité. C’est un joueur qui prend des risques dans le jeu, qui aime bien décrocher », explique Ali Said avant d’ajouter : « sous pression, il arrive à remonter les ballons. C’est un joueur qui peut énormément apporter, faire la différence au milieu. » Mais Longoria ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Deux dossiers inattendus pourraient même régler assez rapidement.

Mercato OM : Caleta-Car et Nagatomo finalement conservés ?

En effet, le journal La Provence révèle ce dimanche que l'Olympique de Marseille n'écarte aucune possibilité pour Duje Caleta-Car. Placé sur le marché cet été pour récupérer quelques liquidités, le défenseur de 24 ans n’a pas fait l’objet d’offres intéressantes. Malgré un salaire important et le fait qu'il soit encore transférable, l’international croate pourrait finalement rester et poursuivre l’aventure avec le club phocéen si aucune offre conséquente n’atterrit sur les bureaux des dirigeants de l’Olympique de Marseille.

Même son de cloche pour Yuto Nagatomo. Désireux de s’attacher les services d'une doublure à Jordan Amavi, l’OM ne parvient toujours pas à mettre la main sur un nouvel arrière gauche. Si la situation ne change pas, Longoria et Jorge Sampaoli pourraient se résoudre à prolonger d’une saison le contrat de Yuto Nagatomo lui dont l’actuel contrat a expiré depuis le 30 juin dernier.