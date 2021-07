OM Mercato : Kamara, son successeur trouvé pour 4 M€ ?

Publié par Timothée Jean le 12 juillet 2021 à 20:54

Sous contrat jusqu’en juin 2022, Boubacar Kamara pourrait quitter l’ OM lors de ce mercato estival. Pour anticiper son éventuel départ, la direction marseillaise a jeté son dévolu sur un milieu défensif évoluant aux Pays-Bas.

OM Mercato : Le successeur de Kamara trouvé aux Pays-Bas ?

Les départs devraient être nombreux à l’Olympique de Marseille cet été. Le président Pablo Longoria l’a déjà avoué, ce sont au total 14 joueurs qui devraient quitter le club marseillais lors de cette fenêtre de transferts. Et parmi les potentiels départs figure le nom de Boubacar Kamara.

Pur produit du club, le minot marseillais a pris une nouvelle dimension. Il a brillé sous les couleurs phocéennes cette saison et ses prestations solides dans l’entrejeu ont attiré l’attention de plusieurs grosses écuries européennes. Si Chelsea et Newcastle sont très intéressés par Boubacar Kamara, Newcastle et l’AS Monaco viennent de s'inviter dans la course. De nombreuses sollicitations qui ne laissent pas insensible le jeune joueur. Face à cette situation, l’ OM compte assurer ses arrières. Les dirigeants marseillais veulent faire venir un nouveau milieu défensif. Et selon les informations de Telegraaf, la direction de l’ OM a porté son choix sur Riechedly Bazoer.

Une offre de Marseille pour Riechedly Bazoer ?

L’international batave sort d’une bonne saison avec son club Vitesse Arnheim (5 buts et une passe décisive en 29 apparitions en Eredivisie). Son profil polyvalent, capable d’évoluer dans l’axe de la défense et au milieu de terrain, plaît beaucoup à Pablo Longoria.

Le média néerlandais expliquait d’ailleurs que l’ OM a déjà transmis une offre de 4 millions d'euros au Vitesse Arnheim pour racheter sa dernière année de contrat expirant en juin 2022. Sauf que les dirigeants bataves réclament plus d’argent pour laisser filer Riechedly Bazoer, selon le Telegraaf. Les négociations se poursuivent entre les différentes parties afin de trouver un terrain d’entente. Le LOSC et l’Olympique Lyonnais seraient à l’affût pour le joueur de 24 ans.