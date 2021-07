OM Mercato : une nouvelle menace dévoilée à Marseille

Publié par Timothée Jean le 12 juillet 2021 à 23:51

Prêté par Naples la saison dernière, Arkadiusz Milik devrait logiquement poursuivre son aventure à l’Olympique de Marseille. Mais le club olympien n’est pas à l’abri d’une mauvaise surprise dans ce dossier.

Arkadiusz Milik toujours sous la menace de la Juventus ?

Après plusieurs échecs consécutifs avec Mitroglou, Germain puis Benedetto, l’Olympique de Marseille a enfin trouvé son « grand attaquant » avec Arkadiusz Milik. Prêté par Naples jusqu’en juin 2022, l’avant-centre polonais s’est très vite imposé à Marseille. Il a inscrit 9 buts en 15 matchs et ne cache pas son souhait de rester à Marseille.

Pourtant, la presse italienne affirme depuis plusieurs semaines qu’Arkadiusz Milik pourrait faire ses valises lors du mercato estival. En cas d'offre de 12 millions d'euros émanant d'un club italien, le joueur de 27 ans pourrait être contraint de casser son prêt à l’OM pour retourner en Serie A la saison prochaine. Et cette hypothèse se renforce plus en plus, d’autant plus que la Juventus n’a pas encore abandonné cette piste offensive.

Tuttosport révèle en effet que la Vieille Dame souhaite s’attacher les services d’un nouvel attaquant et garderait une attention particulièrement sur la situation d’Arek Milik à Marseille. La Juventus ambitionnerait même de revenir à la charge pour le compatriote de Robert Lewandowski, mais il ne sera pas si simple de déloger le buteur de Marseille.

est toujours confiant pour le maintien de Milik. En marge de la présentation de, le président de l’ OM a assuré que l’attaquant était là, pour au moins 18 mois. Pas comme un certain Mario Balotelli dont la courte aventure à Marseille avait suscité la frustration du Vélodrome . Arrivé en janvier dernier, Arkadiusz Milik est donc bien parti pour s’inscrire dans la durée à l’Olympique de Marseille. Reste désormais à savoir si les dirigeants phocéens parviendront à lever son option d’achat estimée à 12 millions d’euros. Les négociations sont toujours en cours...