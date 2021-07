Süper Lig Mercato : Mario Balotelli s'engage chez un promu turc !

Publié par Thomas le 07 juillet 2021 à 17:28

C'est officiel ! L’ex-joueur de l’Olympique de Marseille et de l’OGC Nice, Mario Balotelli vient de s’engager en Süper Lig à l’Adana Demirspor. Tout juste champion de deuxième division turque, le club évoluera en Super Lig la saison prochaine. L’attaquant italien de 30 ans était jusqu’alors pensionnaire de Serie B en Italie, avec l’AC Monza, club dans lequel il a marqué 6 buts en 14 rencontres. Alors en fin de contrat avec le club italien, Balotelli arrive libre et gratuit à l’Adana Demirspor. Il va parapher un contrat de 3 ans en Turquie.

Mario Balotelli à l’Adana Demirspor pour 3 saisons !

Alors que le quotidien L'Équipe faisait part il y a quelques heures des rumeurs d’un rapprochement entre l’Italien Mario Balotelli et le club turc de l’Adana Demirspor, voilà que le club lui-même a officialisé l’information sur ses différents réseaux sociaux. Le joueur pose aux côtés des différents représentants du club turc et de son agent. L’attaquant italien de 30 ans a signé un contrat le liant au club jusqu’en 2024. L’Adana Demirspor, tout juste promu en Super Lig, après avoir remporté le championnat de deuxième division turque, est très actif cet été pour s’installer durablement dans l’élite. En effet, le club a officialisé l’arrivée de Younès Belhanda qui avait vu son contrat resilié à Galatasaray.

Balotelli en quête de stabilité depuis des années

Si le talent de l’attaquant italien est indéniable, le joueur peine depuis des années à trouver une stabilité durable dans les clubs où il est passé. Après des débuts tonitruants très tôt à l’Inter, Super Mario fait très vite parler de lui, après des passages en dents de scie à City et au Milan AC, Balotelli arrive à l’OGC Nice, où il ravira les supporters du Gym avec 43 réalisations en 76 matchs. En 2018, son contrat est rompu par les aiglons, et c’est le début de la décente en enfer pour l’italien. En deux ans et demi, le joueur jouera pour l’OM quelques mois avant de partir en Italie à Brescia, puis en Serie B à Monza. En signant un contrat longue durée avec l’Adana Demirspor, Super Mario peut espérer se stabiliser dans un nouveau championnat.