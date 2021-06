OM Mercato : Tottenham, Juve, la position de Milik qui change tout

Publié par Timothée Jean le 01 juin 2021 à 15:30

Prêté par Naples à l’ OM, Arkadiusz Milik pourrait être cédé lors du mercato estival au profit de la Juventus ou de Tottenham, désireux de le recruter. Mais l’attaquant polonais a lâché un nouvel indice sur la suite de sa carrière.

OM Mercato : Arkadiusz Milik prend à contre-pied ses courtisans

Arrivé à l’ OM lors du mercato hivernal, Arkadiusz Milik n’a pas mis de temps pour se faire une place dans le cœur des supporters marseillais. L’international polonais a brillé sous les couleurs de l’Olympique de Marseille avec 10 buts inscrits en 16 matchs de Ligue 1. Et bien évidemment, après de tels débuts, les Marseillais ne veulent pas le perdre.

Le président Pablo Longoria a été clair sur ses intentions, il souhaite conserver le joueur de 27 ans. Pourtant, l’OM pourrait avoir un peu plus de mal que prévu à maintenir Arkadiusz Milik. Son option d'achat estimée à 12 millions d'euros n’a toujours pas été levée par le club phocéen, ce qui permet à d'autres clubs de se mêler au dossier. Tottenham, qui cherche déjà à pallier le départ d’Harry Kane, voudrait s’attacher les services du buteur polonais. La Juventus serait également sur ses traces. Mais le principal concerné semble peu enclin à quitter l’OM.

OM Mercato : Milik est heureux à Marseille

Mis au placard par Naples sur la première partie de saison, l'avant-centre a en effet retrouvé des couleurs à l’OM. Arkadiusz Milik s’est très vite habitué à la cité phocéenne et à la vie quotidienne qui l’entoure. Désormais, il s’éclate à Marseille et ne le cache pas.

« Je ne veux pas comparer Marseille à Naples, ce sont deux villes totalement différentes : certainement toutes les deux très belles, et certainement Marseille est beaucoup plus calme que Naples. Je n’habite pas dans le centre de Marseille, mais à quelques kilomètres, mais j’ai entendu dire que même ici, il y a des zones où les fans veulent être proches de l’équipe et en contact avec les joueurs. Je ne cache pas le fait qu’à Marseille je me repose de tout ce que j’ai vécu à Naples, où j’étais constamment arrêté dans la rue par les supporters. En France, tout était fermé à cause de la pandémie, je ne sais pas si quelque chose a changé vu que les clubs sont ouverts, mais vivre à Marseille c’est beaucoup plus facile maintenant pour moi », a-t-il confié au média polonais Laczy Nas Ball.

Difficile de ne pas voir dans ses propos, un appel du pied lancé aux dirigeants de l’OM. Arkadiusz Milik est heureux à Marseille. La balle est désormais dans le camp du club phocéen qui s’active pour conserver son « grand attaquant » retrouvé.