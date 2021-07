Stade Rennais Mercato : Officiel, un jeune défenseur a signé !

Publié par Timothée Jean le 12 juillet 2021 à 22:40

Les dirigeants du Stade Rennais ont officialisé une nouvelle signature ce lundi. Le jeune défenseur Lorenz Assignon a prolongé son contrat avec le club breton pour deux saisons supplémentaires.

Stade Rennais Mercato : Assignon prolonge jusqu’en 2025

C’est une bonne nouvelle pour le Stade Rennais qui sécurise l'un de ses jeunes joueurs les plus prometteurs. Le défenseur Lorenz Assignon a décidé de prolonger avec le club breton de saisons supplémentaires. Il est désormais lié au club jusqu’en 2025. Cette prolongation est belle récompense pour le jeune joueur formé à Rennes. Prêté lors de la seconde partie de saison 2020-2021, Lorenz Assignon a disputé 13 matchs pour 1 but, 2 passes décisives avec le Sporting Club de Bastia et a participé à la remontée du club corse dans le championnat National. Pour les dirigeants rennais, il était hors de question de perdre un tel joueur.

« Le club est monté en L2, il a vécu de belles choses là-bas. Cette prolongation est importante. C’est un enfant du club. Il a montré des choses intéressantes pendant la préparation. On est très heureux ce soir. Les supporters n’avaient pas pu le voir, mais il avait été excellent sur un match amical contre Lorient la saison passée. Son prêt à Bastia a validé tout ça. Il aura l’occasion cette saison de montrer ses qualités », a confirmé Florian Maurice, directeur technique du Stade Rennais, dans des propos rapportés par le site du club.

Lorenz Assignon : "la confiance du club me touche"

Arrivé au Stade Rennais en 2015, Lorenz Assignon a gravi des échelons. Après un prêt convaincant à Bastia, le latéral droit de 21 ans va poursuivre sa progression au sein de son club formateur. Succèdera-t-il à Ousmane Dembélé et Eduardo Camavinga ? Le joueur de 21 espère pouvoir montrer toutes ses qualités en Ligue 1 la saison prochaine. « Encore une fois, la confiance du club me touche. Ça fait très plaisir. Je vais continuer le travail et tout donner pour le club auquel je suis très attaché, car c’est ici que j’ai été formé », a-t-il confié. Le latéral droit, capable d'occuper l'axe de la défense, a prend part actuellement à la préparation estivale du groupe professionnel. Il a disputé la rencontre contre Le Havre (2-2) samedi. Lorenz Assignon devrait faire partie du groupe de 23 joueurs souhaités par Bruno Genesio cette saison.