FC Nantes Mercato : Les Canaris foncent sur un gros coup en attaque !

Publié par Thomas G. le 15 juillet 2022 à 10:39

FC Nantes Mercato : Souhaitant se préparer en cas de départ de Moses Simons, les Nantais ont pisté une ancienne sensation de Ligue 1 libre de tout contrat.

FC Nantes Mercato : Le FCN sur une ancienne piste de l' ASSE

Le mercato nantais se poursuit après les signatures de Moussa Sissoko et Evann Guessand. Les Jaune et Vert sont qualifiés pour la coupe d’Europe et cette participation va demander plus d’efforts aux hommes d’Antoine Kombouaré. De fait, les Nantais multiplient leurs pistes partout en Europe pour apporter une plus-value au groupe vainqueur de la coupe de France l’an dernier.

Selon Foot365, le FCN serait intéressé par le profil de Zinedine Ferhat, qui est arrivé au terme de son contrat avec le Nîmes Olympiques. Le milieu de terrain polyvalent âgé de 29 ans pourrait venir renforcer le secteur offensif des Canaris, impacté par les départs de Jean-Kévin Augustin et Randal Kolo Muani. Le journaliste Patrick Juillard indique que le FC Nantes a transmis une première proposition à Zinedine Ferhat. Cette offre a toutefois été jugée insuffisante par l’entourage du joueur qui a décliné l’approche des Nantais. Le profil de l’ancien havrais est très apprécié en interne et le FC Nantes devrait revenir à la charge pour boucler ce transfert.

FC Nantes Mercato : Le FCN doit aussi garder ses pépites

En parallèle du dossier Zinedine Ferhat, les Canaris sont également en négociations avec l’OGC Nice pour la vente de Moses Simon. Après avoir refusé une offre de 15 millions d’euros, les Nantais auraient fixé le bon de sortie de l’ailier nigérian à 20 millions d’euros.

Quentin Merlin, Alban Lafont et Ludovic Blas font également l’objet de nombreuses convoitises en Europe, de quoi entrevoir plusieurs départs cet été lors du mercato. Une situation qui a, de fait, ravivé les tensions entre Antoine Kombouaré et son président Waldemar Kita. L’entraîneur kanak espère compter sur un groupe compétitif cette saison tandis que le dirigeant nantais veut pérenniser le club en renflouant les caisses du FC Nantes.