FC Lorient Mercato : Un attaquant échappe au FCL et au FC Nantes

Publié par ALEXIS le 22 juillet 2022 à 15:45

FC Lorient Mercato : Un attaquant ciblé par le FCL et le FC Nantes, prend la direction de la Turquie où un contrat de deux ans l’attend.

FC Lorient Mercato : Zinedine Ferhat va signer à Alanyaspor

Zinedine Ferhat a quitté Nîmes Olympique à l’issue de son contrat cet été. Libre de signer avec le club de son choix, il intéresse le FC Lorient et le FC Nantes. Mais le polyvalent joueur, ailier droit ou milieu offensif, n’a pas accepté l’offre de Merlus et des Canaris. Il devrait plutôt rejoindre le championnat turc. En pole position parmi les nombreux courtisans de l’international algérien (12 sélections), Alanyaspor aurait arraché l’accord du joueur convoité par le FCL. L’Équipe croit savoir que Zinedine Ferhat va s’engager avec le club de D1 turque jusqu’en juin 2024. « Malgré l'intérêt du FC Lorient et Nantes en Ligue 1, l’Algérien va poursuivre sa carrière chez le 5e du dernier Championnat turc. Il va signer un bail de deux ans », a informé le quotidien sportif, ce vendredi.

FC Lorient Mercato : Un transfert raté au RC Strasbourg en 2021

Meilleur passeur de Ligue 2 avec 20 passes décisives lors de la saison 2017-2018 avec le Havre AC, Zinedine Ferhat avait été l’une des attractions des mercatos 2018 et 2019. Courtisé par plusieurs clubs de Ligue 1, dont l’ASSE, il avait préféré rejoindre le Nîmes Olympique, en juillet 2019. Mais après deux saisons compliquées et la rélégation des Crocos en Ligue 2 en mai 2021, le joueur de 29 ans était tout proche de rejoindre le RC Strasbourg. Le transfert n'a pas été possible, car les Nîmois exigeaient une indemnité estimée entre 3 et 4 millions d'euros, alors que le RCSA proposait un montant inférieur.

Resté à Nîmes contre son gré la saison dernière, Zinedine Ferhat a été affecté par son transfert raté, mais aussi par des pépins physiques et le Covid-19. Des facteurs qui ont impacté ses performances. La cible du FC Lorient n’avait joué que 14 matches en Ligue 2 pour aucun but inscrit.