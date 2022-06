ASSE Mercato : Une vieille cible des Verts proche de la Ligue 1

Publié par Ange A. le 25 juin 2022 à 11:22

ASSE Mercato : Un temps sur les tablettes de l’AS Saint-Étienne, Zinedine Ferhat pourrait quitter Nîmes pour un club de Ligue 1.

ASSE Mercato : Zinedine Ferhat relancé par un club de Ligue 1 ?

La dernière saison de Zinedine Ferhat au Nîmes Olympique ne restera pas dans les annales. Le milieu offensif algérien a connu un dernier exercice difficile avec le club gardois. L’international algérien (13 sélections) n’a disputé que 14 rencontres (901 minutes) avec les Crocos sans se montrer décisif. Une triste fin pour l’Algérien retenu l’été dernier alors qu’il était sur les tablettes de l’AS Saint-Étienne et de certaines formations de Ligue 1. Après une année de galère en Ligue 2, le milieu âgé de 29 ans pourrait retrouver l’élite du championnat la saison prochaine. Selon les informations de Mohamed Toubache-TER, le FC Lorient serait en pole pour relancer Ferhat.

Les Verts déjà recalés par Zinedine Ferhat

Longtemps annoncé à l’AS Saint-Étienne, Zinedine Ferhat devrait plutôt poser ses valises en Bretagne. L’Équipe révélait d’ailleurs que l’ ASSE avait déjà été recalée par le milieu offensif. Deux raisons avaient été avancées par le quotidien sportif. La première serait d’ordre financier. Les Verts ne lui proposeraient « que » 100 000 euros mensuels. La seconde est sportive, le milieu en fin de contrat ne souhaitant plus évoluer en Ligue 2 et retrouver un temps de jeu considérable. La relégation de Saint-Étienne a fortement compromis ses chances de recruter l’Algérien. Un coup dur pour les Verts en manque de liquidités en ce mercato et en quête de renfort offensif.

Jusqu’ici, le club ligérien n’a signé que des joueurs en fin de contrat. Ancien coéquipier de Ferhat à Nîmes, où son contrat arrivait aussi à expiration, Anthony Briançon a rejoint les Verts cet été. Jimmy Giraudon ainsi que le milieu Dylan Chambost ont également été recrutés en tant que joueurs libres.