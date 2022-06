ASSE Mercato : Un défenseur se rapproche de l'AS Saint-Étienne !

Publié par Thomas le 07 juin 2022 à 14:55

ASSE Mercato : Après l'investiture de Laurent Batlles, Saint-Etienne serait proche d'acter une jolie signature au poste de défenseur central.

ASSE Mercato : Un défenseur nîmois se rapproche du Forez

Les lignes devraient bouger ces prochaines semaines du côté de l’AS Saint-Étienne. Après sa douloureuse relégation en Ligue 2 BKT, le club ligérien semble vouloir repartir de l’avant en renforçant un effectif en perdition. Avec l’arrivée de Laurent Batlles à la tête des Verts, l’ ASSE devrait offrir un vent nouveau à son équipe, à commencer par le secteur défensif, jugé prioritaire par les dirigeants stéphanois.

Parmi les pistes chaudes étudiées par Loïc Perrin et son staff, un gros coup semblerait se préciser au Nîmes Olympique. D’après les informations de Mohamed Toubache-Ter, l’AS Saint-Étienne serait proche de recruter Anthony Briançon, dont le contrat court jusqu’au 30 juin chez les Crocos. Le natif d’Avignon, passé par les rangs de la formation lyonnaise, est pisté depuis de longues semaines par le board stéphanois qui apprécient sa polyvalence. Ancien milieu de terrain, le capitaine nîmois a connu un exercice 2021/2022 pour le moins délicat. Titulaire indiscutable du club gardois, Anthony Briançon a été victime d’une lourde blessure pendant près d’un an, qui lui aura fait louper la quasi-totalité de la saison en Ligue 2. Figure incontournable du Nîmes Olympique, le défenseur central de 27 ans a tout de même inscrit un but contre le TFC début mai, 3 journées après son retour à la compétition.

ASSE Mercato : Une belle pioche après l’échec Ferhat

Désireux de se reconstruire après sa saison ratée, l’ ASSE a dressé une short list de plusieurs renforts potentiels à des postes clés. Parmi les pistes chaudes, le nom de Zinedine Ferhat faisait partie des grands favoris. Après avoir donné son accord au club ligérien, le milieu offensif nîmois semblait bien parti pour rejoindre le Forez à la fin de son bail chez les Crocos. Seulement, la relégation des Verts en deuxième division aurait quelque peu refroidi l’enthousiasme de l’Algérien.

D’après L’Équipe, l’ancien joueur du Havre aurait finalement décidé de décliner l’offre de l’AS Saint-Étienne pour se concentrer sur les propositions venues de Ligue 1. L'Angers SCO, le FC Lorient ou encore le Stade Brestois seraient notamment intéressés par le joueur de 29 ans. Un coup dur pour Sainté qui pourrait toutefois se refaire en enrôlant Anthony Briançon, coéquipier de Ferhat à Nîmes.