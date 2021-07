LOSC Mercato : Le Barça se positionne pour Renato Sanches

Publié par ALEXIS le 13 juillet 2021 à 18:03

Qualifié pour la Ligue des Champions, le LOSC doit se renforcer pour faire une bonne campagne européenne. Cependant, les joueurs qui ont brillé avec le club champion de France 2021, dont Renato Sanches, sont sollicités par des clubs étrangers, et non des moindres. Le FC Barcelone en fait partie.

LOSC : Le Barça se renseigne sur Renato Sanches

Crédité d’une bonne campagne lors de l’Euro 2020 avec le Portugal, Renato Sanches, milieu de terrain du LOSC, a suscité la convoitise de plusieurs clubs, dont des grosses pointures. Le FC Barcelone serait sur les rangs pour le recruter. Après avoir confirmé l’intérêt du club catalan, Sport Italia va plus loin et annonce des contacts entre le Direction des Blaugranas et le Lille OSC. En effet, les dirigeants espagnols se sont renseignés sur la situation contractuelle du virevoltant portugais d’après la source.

Cependant, l’équipe logée au Camp Nou n’a fait aucune offre aux Lillois pour l’instant. Le FC Barcelone est en grande difficulté financière et doit vendre d’abord des joueurs avant de passer à l’offensive pour Renato Sanches. Ce dernier est également sur les tablettes de l'AC Milan en Serie A et de son ancien club, le Bayern Munich (Bundesliga).

Le milieu de terrain portugais vendu 30 M€ ?

Le n° 18 du LOSC est sous contrat avec le club nordiste jusqu’en juin 2023. Il vaut 30 millions d’euros sur le marché des transferts selon le site spécialisé Transfermarkt. Joueur clé de l’équipe de Christophe Galtier, sacrée vainqueur de la Ligue 1, il a pris part à 23 matchs de Ligue 1 et a marqué un but pour 3 passes décisives la saison dernière. Il avait été gêné par une blessure musculaire entre novembre 2020 et début janvier 2021.