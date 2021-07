PSG Mercato : Surprise, Keylor Navas de retour au Real Madrid ?

Publié par JEAN-LUC D le 13 juillet 2021 à 16:31

Arrivé en septembre 2019 en provenance du Real Madrid contre un chèque de 15 millions d’euros, Keylor Navas va-t-il déjà quitter le PSG pour retourner à Madrid ? L’hypothèse est lancée du côté de la capitale.

Gianluigi Donnarumma attendu à Paris mercredi

L’Euro 2020 désormais terminé sur un succès de son pays, Gianluigi Donnarumma va débarquer en France pour signer son contrat de cinq ans en faveur du Paris Saint-Germain. Laissé libre après la fin de son engagement avec l’AC Milan, le portier international italien a trouvé un accord avec le PSG. À 22 ans, le nouveau champion d’Europe et meilleur joueur de l’Euro va poursuivre sa carrière en Ligue 1 jusqu’en 2026.

Annoncé chez d’autres grands clubs européens, le jeune compatriote de Marco Verratti a réussi à s’offrir un salaire de star en signant au Paris SG, puisqu’il va émarger à 12 millions d’euros par saison, bonus compris. D’après le journaliste Mohamed Bouhafsi, il est attendu à Paris ce mercredi pour parapher son contrat, avant son officialisation en tant que nouveau joueur des Rouges et Bleus. « Donnarumma arrive mercredi à Paris pour signer les deniers documents officialisant son arrivée au PSG. Il rencontrera aussi le staff de Pochettino et ses coéquipiers. Il restera à Paris une journée avant de profiter de quelques jours de repos après son sacre à l'Euro 2020 », explique le journaliste de RMC Sport sur Twitter.

Mercato PSG : Keylor Navas poussé vers la sortie

Après plusieurs semaines d’attente, Gianluigi Donnarumma s’apprête donc à devenir officiellement un nouveau joueur du Paris Saint-Germain. Pour Raymond Domenech, cette situation va être intenable pour l’actuel titulaire du poste au PSG. L’ancien sélectionneur de l’équipe de France pense que Mauricio Pochettino n’aura pas d’autre choix que de titulariser le numéro 1 de la Squadra Azzura dans les cages parisiennes. La solution pour le Costaricien de 34 ans serait d’envisager un retour au Real Madrid où Thibaut Courtois ne donne pas entière satisfaction.

« On parlait du PSG avant Navas, et bien on va parler du PSG après Navas très rapidement. Si je suis entraîneur, je prends Donnarumma sur l’élan de l’Euro, il y a une page qui va se tourner et c’était bien. Mais du moment où ils font signer Donnarumma, ils ne peuvent pas rester le cul entre deux chaises. Il y a un futur et le futur c’est Donnarumma. À Keylor Navas, je lui explique que ce serait bien qu’il retourne au Real, car c’est impossible qu’il reste comme numéro 2. Les deux ne peuvent pas être en concurrence », a expliqué le consultant sportif sur La Chaîne L’Équipe. Reste à voir comment Pochettino va gérer la présence de deux stars au même poste la saison prochaine au Paris Saint-Germain.