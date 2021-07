ASSE Mercato : Trabzonspor, un transfert en Turquie se précise

Publié par ALEXIS le 14 juillet 2021 à 13:07

L’ ASSE doit effectuer des ventes, afin de renflouer ses caisses pour recruter de nouveaux joueurs. Miguel Trauco fait partie des joueurs concernés par les départs.

ASSE : Trabzonspor se penche sur le dossier Miguel Trauco

Mis sur le marché des transferts à l’été 2020 par l’ ASSE, Miguel Trauco était passé près d’un départ à l’Olympiakos. Cet été encore, il est parmi les joueurs à transférer. Le média péruvien Retabet assure que Trabzonspor est intéressé par les services du défenseur. Le club turc serait prêt à passer à l'offensive pour le recruter lors de ce mercato estival. Une bonne opération en vue donc pour le club ligérien ? L’international péruvien (59 sélections) n’a plus qu’un an de contrat à l’AS Saint-Étienne et sa cote est évaluée à 1,8 M€.

En cas de transfert de Miguel Trauco, les Stéphanois pourraient réinvestir l'argent des indemnités dans le recrutement de Zinedine Ferhat (28 ans). Mardi, RMC Sport a évoqué un nouvel intérêt de l’ ASSE pour l’ailier du Nîmes Olympique. Le club gardois est relégué en Ligue 2 et le joueur décisif des Crocos (auteur de 6 buts et 10 passes décisives la saison dernière) cherche un nouveau club où rebondir.

Le défenseur péruvien en difficulté en 2 saisons

Miguel Trauco (29 ans) avait été transféré par les Verts de Flamengo, en août 2019, contre un million d’euros. En deux saisons dans le Forez, il n’a pas réussi à s’imposer. Il ne fait en tout cas pas partie des premiers choix de Claude Puel. L' entraîneur de l'As Saint-Etienne l’avait même écarté du groupe professionnel en début de saison dernière. L’arrière gauche avait dû revenir en Ligue 1, pour pallier l’indisponibilité de Gabriel Silva et Yvann Maçon (blessés). Il avait fait 26 apparitions sous le maillot de l' ASSE en championnat et avait été titulaire 22 fois.