OM Mercato : Kamara, une grosse surprise se prépare à Marseille

Publié par Timothée Jean le 14 juillet 2021 à 15:53

À une année de la fin de son contrat avec l’ OM, Boubacar Kamara est régulièrement annoncé sur le départ. L’AS Monaco est même passé à l’action en vue de boucler son transfert cet été. Mais la direction de l’Olympique de Marseille a finalement changé d’avis pour son jeune milieu de terrain.

OM Mercato : Boubacar Kamara va-t-il rester ?

Auteur d’une belle saison sous les couleurs de l’Olympique de Marseille, Boubacar Kamara va vivre un été très mouvementé et peut-être décisif pour la suite de sa carrière. Le minot marseillais n’a plus qu'une année de contrat à honorer au club Phocéen et plusieurs prétendants se bouclent pour arracher sa signature. La Lazio Rome, l’AC Milan, Newcastle ou encore l’AS Monaco sont à l’affut pour le minot olympien.

La Marseillaise révélait récemment que le club monégasque, totalement séduit par Boubacar Kamara, a entamé des discussions avec l’ OM en vue d'obtenir son transfert. Le club de la Principauté serait même prêt à formuler une offre de 30 M€. Une future proposition difficile à refuser pour un club en quête de liquidités. Sauf que les dirigeants de l'équipe phocéenne ne comptent pas se laisser faire sans réagir. Et pour preuve, le journaliste Alfredo Pedullà nous apprend que la direction de l'Olympique de Marseille a défini une stratégie bien précise pour conserver son milieu défensif.

Prolongation en vue pour Boubacar Kamara

La source annonce en effet que la direction de l’ OM a entamé des négociations avec Boubacar Kamara pour prolonger son contrat expirant le 30 juin prochain. L' Olympique de Marseille souhaite s’éviter à tout prix un énorme casse-tête dans ce dossier. Cependant, il reste à savoir si le milieu de terrain sera prêt à signer un nouveau bail avec son club formateur. Les négociations ont débuté entre les différentes parties.