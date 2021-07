OM Mercato : Kamara, le gros coup de l’AS Monaco confirmé

Publié par Timothée Jean le 13 juillet 2021 à 22:55

En quête d'un renfort défensif cet été, l’AS Monaco est passé à l’offensive pour le milieu de terrain de l' OM, Boubacar Kamara. Les conditions pour enrôler le Marseillais sont citées.

OM Mercato : Boubacar Kamara vers l'AS Monaco ?

L’Olympique de Marseille poursuit son mercato ambitieux. Après avoir officialisé l’arrivée de six nouveaux renforts, le club olympien s’apprête à accueillir deux recrues supplémentaires. Luan Peres et William Saliba devraient s’engager avec le club olympien dans les prochaines heures. Mais avant de poursuivre son recrutement, l’ OM devra alléger son effectif pléthorique. Et parmi les possibles partants figure le nom de Boubabar Kamara.

En effet, l’ Olympique de Marseille, dans le besoin d'alléger sa masse salariale, ne s’opposera pas au départ du milieu de terrain de 21 ans à condition de recevoir une offre satisfaisante. Le club marseillais envisagerait donc de le vendre cet été afin d’éviter son départ gratuit à l’issue de son contrat. Cette situation a rapidement alerté ses prétendants. La Lazio Rome, l’AC Milan, l’Inter Milan ou encore Newcastle souhaiteraient le recruter. Mais le milieu défensif de l’ OM pourrait finalement poursuivre son aventure en Ligue 1 la saison prochaine sous les couleurs de l’AS Monaco. Une information confirmée par La Marseillaise.

Un offre de 30 M€ pour Boubacar Kamara ?

Le quotidien régional assure en effet que l’AS Monaco est passé à la vitesse supérieure pour essayer d'arracher la signature de Boubabar Kamara. La source explique que les dirigeants monégasques ont entamé des négociations avec leurs homologues marseillais afin de conclure le transfert du jeune joueur. Le club de la Principauté serait même prêt à mettre 30 millions d’euros sur la table des négociations pour s'offrir Boubabar Kamara. Un chèque qui correspondrait parfaitement aux attentes de la direction marseillaise.

Et de son côté, le minot marseillais ne serait pas sensible à l’approche de la direction de l’AS Monaco. Pour l’heure, les discussions se poursuivent entre les différentes parties et les positions se rapprochent. L’ASM semble donc bien parti pour rafler la mise.