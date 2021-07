OM Mercato : Une piste en défense s’éloigne de Marseille !

Publié par Timothée Jean le 15 juillet 2021 à 03:00

À la recherche d'un nouveau latéral gauche cet été, l’ OM devrait rapidement dire adieu à la piste menant à Valentin Rosier. Le défenseur français serait sur le point de s’engager définitivement avec le Bestiktas.

L’ OM devrait faire une croix sur la piste Valentin Rosier

L’Olympique de Marseille vit pour le moment un mercato estival très mouvementé, notamment dans le sens des arrivées. Le club phocéen a déjà officialisé l’arrivée de six nouveaux renforts et devrait accueillir deux recrues supplémentaires. Les défenseurs centraux Luan Peres et William Saliba sont déjà arrivés à Marseille et seront présentés dans les prochaines heures.

Mais l’ OM n’a pas encore fini son recrutement. Comme l’expliquait le président Pablo Longoria en conférence de presse, l’ OM doit désormais trouver un nouveau latéral droit pour compenser le départ d’Hiroki Sakai. Si la priorité à ce poste reste Pol Lirola, prêté la saison dernière par la Fiorentina, la direction marseillaise travaille en coulissses sur d’autres pistes alternatives. Un intérêt de l’OM pour Valentin Rosier, sociétaire du Sporting Portugal, a même été évoqué ces derniers jours. Sauf que les dirigeants marseillais devront faire une croix sur cette piste défensive.

Valentin Rosier vers un transfert définitif à Besikta

En effet, selon les indiscrétions de Nicolò Schira, journaliste pour la Gazzetta dello Sport, le joueur de 24 ans est en discussions avancées avec le Besiktas, où il a été prêté la saison dernière par le Sporting Portugal. Le club turc serait même proche de boucler son transfert définitif contre un chèque de 4 M€. Le journaliste italien explique que Valentin Rosier devrait s'engager avec le club stambouliote pour un contrat de cinq ans , moyennant un salaire de 1,4 million d'euros par an. Il ne resterait plus qu’à régler les derniers administratifs avant d’officialiser son transfert. En quête d’un nouveau latéral, l’OM devra donc se tourner vers d’autres pistes.