Mercato OM : Après Ounahi, un autre Marocain est annoncé à Marseille

Publié par Timothée Jean le 22 décembre 2022 à 21:45

L’ OM veut s’offrir une des révélations de la Coupe du monde au Qatar. Après Azzedine Ounahi, le club phocéen fonce sur un autre international marocain.

Le Maroc a réalisé un parcours sensationnel lors du Mondial 2022. Les Lions de l’Atlas ont terminé à la quatrième place de cette Coupe du monde au Qatar, c’est la première fois qu’une nation africaine termine à ce stade de la compétition. Ce parcours historique a par ailleurs fait grimper la cote de certains internationaux marocains sur le marché des transferts. C’est notamment le cas de Sofyan Amrabat, Hakim Ziyech ou encore Azzedine Ounahi. Le milieu de terrain d'Angers SCO a enchaîné de belles performances lors de Coupe du monde et plusieurs grands clubs européens s’activent déjà en coulisse pour boucler sa signature.

Le FC Barcelone, Leicester City, Naples, l’Inter Milan ou encore l’Olympique de Marseille souhaiterait le recruter dès cet hiver. En quête des renforts dans l’entrejeu, les dirigeants phocéens auraient rapidement entamé des discussions avec leurs homologues du SCO en vue de boucler sa signature. Cette opération s’annonce cependant très compliquée pour les Phocéens en raison de son prix élevé. La direction d’Angers attendrait un montant avoisinant les 40 millions d’euros pour son transfert. Toutefois, Azzedine Ounahi n’est pas le seul international marocain suivi de près par l’ OM. Selon le média turc Fotomaç, les Marseillais auraient également coché le nom de Romain Saiss après ses performances solides au Qatar.

OM Mercato : Marseille s’intéresse aussi à Romain Saiss

Si la direction de l’ OM souhaite recruter un nouveau milieu de terrain cet hiver, elle ne serait pas contre l’arrivée d’un nouveau renfort en défense centrale, d’autant plus que Eric Bailly est régulièrement conforté à des soucis physiques. Et si le départ de Leonardo Balerdi venait à se concrétiser, ce secteur de jeu serait un peu plus amoindri. Face à cette situation, Romain Saiss représenterait alors une option crédible pour renforcer la charnière défensive de l’ OM. Les Marseillais envisageraient même d’entamer les discussions avec le Besiktas en vue de boucler sa signature. Sauf qu'à l’instar d’Azzedine Ounahi, l’ OM devra aussi faire face à une rude concurrence sur cette piste défensive. Le LOSC, Bologne, Valence et Villarreal seraient également sur ses traces.