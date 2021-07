ASSE Mercato : Hamouma se rapproche de l’OGC Nice de Galtier

Publié par ALEXIS le 15 juillet 2021 à 00:45

Libre depuis la fin de son contrat à l’ ASSE, en juin 2021, Romain Hamouma cherche un nouveau club où rebondir. Plusieurs équipes souhaitent l’enrôler, mais sa préférence irait à l’OGC Nice. Il serait d’ailleurs proche de signer avec le club entraîné désormais par Christophe Galtier.

ASSE : Romain Hamouma a choisi l'OGC Nice ?

Plusieurs clubs de Ligue 1 souhaitent enrôler Romain Hamouma. Ce dernier est libre de tout engagement au terme de son bail à l’ ASSE. Le FC Lorient, le Stade Brestois, l’ES Troyes AC (promu en Ligue 1) et dernièrement le Stade Rennais poussent chacun pour attirer l'attaquant. L’OGC Nice est également sur les rangs pour l’ancien N°21 de l’AS Saint-Étienne. Selon les dernières nouvelles concernant la situation du joueur de 34 ans, il serait proche de la Côte d’Azur. Le média ligérien Carton Rouge TV confirme que le départ de Romain Hamouma du Forez est « quasi acté », mais bien plus, il a décidé de signer au Gym.

Il retrouverait ainsi son ancien coach à l’ ASSE, Christophe Galtier, chez les Aiglons. Rappelons que le natif de Montbéliard a joué sous les ordres du nouvel entraîneur de l’OGC Nice entre juillet 2012 et mai 2017, soit 5 saisons consécutives. Les deux hommes se connaissent donc très bien, ce qui est un avantage pour une nouvelle collaboration.

L'ESTAC de Batlles, aussi une opportunité !

La rumeur du mercato estival avait indiqué également que Romain Hamouma n'est pas insensible au projet de l'ESTAC, car il a aussi l'opportunité de retrouver Laurent Batlles (45 ans) à Troyes. Ancien joueur de l' ASSE (2010-2012), ce dernier a été adjoint de Christophe Galtier et ex-coach de la réserve stéphanoise, suite à sa reconversion. Il connait donc aussi le polyvalent joueur offensif. Pour mémoire, Romain Hamouma avait débarqué chez les Verts à l'été 2012, grâce à un transfert bouclé à 4 M€. Laurent Batlles, lui, venait juste de prendre sa retraite en tant que joueur, à Sainté, au terme de deux saisons.