ASSE Mercato : Plusieurs clubs sur les rangs pour Krasso

15 juillet 2021

En manque de temps de jeu à l’ ASSE la saison dernière, Jean-Philippe Krasso avait été prêté au Mans FC en janvier 2021. Revenu chez les Verts, il devrait repartir sous la forme d’un nouveau prêt.

ASSE Mercato : Krasso vers un prêt en Ligue 2

Jean-Philippe Krasso est revenu à l’ ASSE après son passage au Mans FC (en National), lors de la deuxième moitié de la saison dernière. Il prépare la nouvelle saison avec l’équipe de Claude Puel. Il a même marqué son premier but en match amical contre Le Puy Foot (2-2). Malgré tout, Le Progrès annonce l’attaquant sur le départ avant la fin du mercato estival. D’après les indiscrétions du journal régional, la direction de l’AS Saint-Étienne réfléchit à la possibilité de le prêter encore, mais cette fois pour une saison entière.

« L’ ASSE et Jean-Philippe Krasso étudient la possibilité d’un prêt à l’étage inférieur (Ligue 2, ndlr) , afin que l’attaquant continue à s’aguerrir. Rien n’est fait, dans un sens comme dans l’autre et l’avenir proche du natif de Stuttgart dépend de plusieurs facteurs », a écrit la source. La source cite entre autre l'AJ Auxerre, le Paris FC, l'AC Ajaccio, l'USL Dunkerque ou encore le Chamois Niortais.

1re saison ratée à Sainté pour l'attaquant ivoirien

Jean-Philippe Krasso s’était fait remarquer avec Épinal, en coupe de France édition 2019-2020. Il avait marqué 5 buts et offert 2 passes décisives en 6 matchs disputés avec le Stade Athlétique Spinalien. L’avant-centre ivoirien avait éliminé le LOSC grâce à un doublé contre en 8e de finale (2-1). Il avait aussi marqué un but face à l’ ASSE en quart de finale, mais le SAS avait été sorti (1-2). Claude Puel l’avait recruté sans payer d’indemnité de transfert. Lors de la première moitié de l’exercice 2020-2021, le joueur de 23 ans a fait 7 apparitions sous le maillot des Verts, dont 6 en Ligue 1, pour 227 minutes de jeu cumulées, sans aucun but.