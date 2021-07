ASSE Mercato : Un nouveau prétendant en Ligue 1 pour Nordin

Publié par Ange A. le 15 juillet 2021 à 10:41

Alors qu’il lui reste un an de contrat avec l’AS Saint-Étienne, Arnaud Nordin est annoncé sur le départ. L’attaquant stéphanois pourrait poursuivre sa carrière en Ligue 1 où il ne manque pas de prétendant.

Arnaud Nordin sur le départ à l’ASSE

Comme l’été dernier, l’AS Saint-Étienne est parti pour enregistrer davantage de départs que d’arrivées. Claude Puel souhaite en effet alléger la masse salariale et réduire la taille de son effectif pour la saison à venir. Si une liste d’indésirables circule du côté du Forez, d’autres départs assez surprenants sont également à prévoir. C’est notamment le cas d’Arnaud Nordin. À un an de l’expiration de son contrat avec l’ASSE, l’ailier de 23 ans devrait prendre la porte. Lui qui n'est pas intéressé par une prolongation chez les Verts, son nom a alors été associé au RC Strasbourg. Le club alsacien serait déjà passé à l’offensive pour enrôler le Parisien. Mais dans ce dossier, le RCSA devra se méfier des Girondins de Bordeaux.

Des retrouvailles avec Jean-Louis Gasset ?

Selon les informations du compte Twitter JaLoMe_Info, les Girondins de Bordeaux s’intéressent à Arnaud Nordin. Un montant de 5 millions d’euros pour son transfert à Bordeaux est évoqué. En Gironde, il pourrait retrouver son ancien entraîneur Jean-Louis Gasset. Le technicien de 67 ans est sur le banc du club depuis l’été dernier. Outre ce supposé intérêt de Bordeaux, l’attaquant de Saint-Étienne est également courtisé par des clubs allemands comme l’indique But Football. Avec l’intérêt que l’ailier suscite sur le marché des transferts, les Verts peuvent espérer se tirer avec un chèque supérieur à 5 millions d’euros. Il s’agit de la cote actuelle du joueur sur Transfermarkt. La saison dernière, celui-ci a inscrit 4 buts et délivré 4 passes décisives en 32 apparitions en championnat.