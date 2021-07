Bordeaux Mercato : Grosse braderie annoncée chez les Girondins

Publié par ALEXIS le 14 juillet 2021 à 12:28

En passe de devenir le propriétaire des Girondins de Bordeaux, Gérard Lopez a un plan de redressement des finances du club au Scapulaire. Et dans ce plan présenté à la DNCG, il prévoit de transférer des joueurs pour réduire la masse salariale du club.

Girondins de Bordeaux : 13 joueurs poussés à la porte

Gérard Lopez, futur propriétaire des Girondins de Bordeaux, est obligé de vendre des joueurs cet été pour honorer ses engagements de redresser le club au Scapulaire. C’est la condition de la DNCG pour laisser le club recruter de nouveaux joueurs pendant ce mercato estival. Selon les informations de L’Équipe, le prochain patron a arrêté une liste de 13 joueurs à mettre à la porte. Les joueurs aux gros salaires, ceux qui ont une forte valeur marchande et ceux en fin de contrat en 2022 sont les potentiels sortants. Ces différentes ventes doivent faire entrer près de 41 M€, dont 30 M€ encaissés cet été, selon le quotidien sportif.

Otavio (valorisé à 24 M€), Samuel Kalu (7 M€), Hwang Ui-Jo (5 M€), Raul Bellanova et Ruben Pardo sont concernés par le dégraissage à venir chez les Girondins de Bordeaux, selon la source. Toma Basic, dont la valeur est estimée à 9 M€ et qui est courtisé par Naples et la Lazio Rome est aussi sur lé départ. « Loris Benito, dont les émoluments (évolutifs) passeront à 200 000 € brut », d’après le média.

Situation des joueurs trentenaire

Gérard Lopez aurait prévu de résilier le contrat de Paul Baysse (33 ans) et de Jimmy Briand (36 ans en août), respectivement lié au FCGB jusqu'en juin 2024 et 2022. Le gros salaire du capitaine Laurent Koscielny (35 ans), estimé à 300 000 € brut par mois, devrait être renégocié à la baisse par le probable patron de Bordeaux. Par ailleurs, la masse salariale des Marine et Blanc est estimée à 70 M€ au total et il y a 42 joueurs sous contrat chez les Girondins.