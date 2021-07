PSG Mercato : Juve, important rendez-vous pris pour Ronaldo

Publié par Ange A. le 15 juillet 2021 à 06:30

Les spéculations vont bon train au sujet de l’avenir de Cristiano Ronaldo cet été. Un départ du Portugais de la Juventus vers le Paris Saint-Germain est souvent évoqué. Vice-président de la Juve, Pavel Nedved s’est exprimé sur ce dossier.

La mise au point de Nedved pour Cristiano Ronaldo

Avec Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma ou encore Achraf Hakimi, le Paris Saint-Germain s’est offert des recrues de prestige cet été. Pour autant, la direction du PSG continue à prospecter sur le marché des transferts. Ces dernières heures, le nom de Théo Hernandez a été lié au club de la capitale. Tuttosport évoquait même une offre à hauteur de 40 millions d’euros de Paris pour le latéral de l’AC Milan. Toujours en Serie A, Leonardo serait toujours tenté par Cristiano Ronaldo. Meilleur buteur du championnat italien (29 réalisations) lors de la saison écoulée, son avenir fait parler au moment où il ne lui reste plus qu’un an de contrat avec la Vieille Dame. Alors que les spéculations vont bon train au sujet du futur du quintuple Ballon d’Or, Pavel Nedved s’est prononcé.

Pour le vice-président de la Juventus de Turin, aucun souhait de départ n’a été formulé par Cristiano Ronaldo, encore moins par son entourage. Le dirigeant turinois a fixé une date pour le retour de CR7 actuellement en vacances après avoir disputé l’Euro 2020. « Personne [du clan de Cristiano] ne nous a dit qu’il voulait partir, je l’attends avec nous [pour la saison prochaine]. Nous attendons qu’il revienne de vacances le 25 juillet », a-t-il fait savoir au micro de DAZN. À un an de la fin de son bail, le Portugais pourrait même recevoir une offre de prolongation de la Juventus. Un nouveau contrat d’un an est évoqué par la presse italienne. De quoi mettre un terme aux rumeurs sur une possible arrivée au Paris Saint-Germain du quintuple Ballon d’Or ? Réponse dans les jours à venir.