PSG Mercato : Juventus, la volte-face de Ronaldo se confirme

Publié par Ange A. le 10 juillet 2021 à 07:00

Annoncé avec insistance au Paris Saint-Germain cet été, Cristiano Ronaldo pourrait jouer un sale tour au club de la capitale. La presse espagnole vient de confirmer une tendance au sujet de l’avenir du quintuple Ballon d’Or portugais.

Un terrible camouflet annoncé pour Paris dans le dossier Ronaldo

Alors qu’il lui reste un an de contrat avec la Juventus de Turin, l’avenir de Cristiano Ronaldo fait couler beaucoup d’encre. Avant l’Euro 2020, l’attaquant portugais n’émettait d’ailleurs aucune réserve concernant son avenir. Depuis la fin de saison compliquée des Bianconeri, son nom est ainsi associé à Manchester United et au Paris Saint-Germain. Si un retour à Old Trafford semble désormais hypothétique suite à la signature de Jadon Sancho, c’est avec insistance que CR7 est envoyé au PSG. Mais comme l’indique Pedro Sepúlveda, l’ailier lusitanien ne bougera pas cet été. Le journaliste espagnol assure que l’ancien merengue ne dispose pas d’une « solide porte de sortie ».

La Juve proche d’un joli coup avec CR7

D’après Pedro Sepúlveda, investir sur Cristiano Ronaldo à cet âge (36 ans) représente également un énorme risque. « Il n’y a pas d’offre formelle. Le PSG ne lui offrira pas 31 millions d’euros par an comme la Juve. Il restera jusqu’à la fin de son contrat. Quand on parle de Cristiano Ronaldo, il faut beaucoup investir. Il y a maximum 5 clubs possibles, et c’est un risque car il n’est plus tout jeune. Je ne vois pas d’offre formelle. Pour moi, il restera à la Juventus », a déclaré le journaliste dans un live sur Twitch avec Fabrizio Romano. Ces derniers jours, la presse italienne indiquait pour sa part que la Juventus de Turin allait offrir un nouveau contrat au Portugais. Les deux parties auraient même déjà entamé les discussions pour une prolongation de contrat d’un an. Si un accord est trouvé, l’ancien madrilène serait alors lié à la Vieille Dame jusqu’en juin 2023.