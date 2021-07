ASSE Mercato : L'appel du pied d'un joueur prometteur de Puel

Publié par ALEXIS le 16 juillet 2021 à 00:45

Un jeune joueur de l’ ASSE est impatient de passer pro et de s’imposer au sein de l’équipe de Claude Puel. Il a transmis un message dans ce sens au coach et manager général du club ligérien.

ASSE : Nabil Ouennas veut jouer avec les pros

Gardien de but de la réserve de l’ ASSE, Nabil Ouennas a fait quelques apparitions dans le groupe de Claude Puel la saison dernière. Fort de ses apparitions chez les pros, il se montre impatient et veut rapidement jouer en Ligue 1. « Signer un contrat professionnel avec mon club formateur fait partie de mes ambitions avec celles de rejoindre un jour les rangs de l’équipe A », a déclaré Nabil Ouennas sur le site Compétitions. Le portier de 18 ans de l'AS saint-Etienne déborde d’ambition. Pour atteindre ses objectifs, il promet de bosser durement. « Pour la nouvelle saison, je vais encore bosser durement pour progresser et gagner la confiance du coach de l’équipe première », a-t-il promis, après avoir remercié l’entraîneur Claude Puel de lui avoir donné la chance de s’entraîner avec le groupe pro.

Rappelons que Nabil Ouennas figurait sur la feuille de matchs en Ligue 1 contre le Nîmes Olympique, les Girondins de Bordeaux, le Paris Saint-Germain et le Stade Brestois, en l’absence de Jessy Moulin et Stefan Bajic (blessés), la saison dernière. International U20 algérien, le joueur prometteur de l’ ASSE a disputé la Coupe arabe des U20 récemment, jusqu’en finale. Il reprendra donc les entraînements à l’Etrat un peu plus tard, précisément le 19 juillet.

Le jeune portier se réjouit des félicitations reçues

Finaliste malheureux de la Coupe arabe U20 avec la sélection d'Algérie, Nabil Ouennas avoue avoir reçu les félicitations de plusieurs Stéphanois. Et cela lui a fait grandrement plaisir. « Tout au long de la Coupe arabe U20, je recevais des messages d’encouragements de l’entraîneur des gardiens de l’équipe première de l' ASSE (André Biancarelli), du directeur du centre de formation (Philippe Guillemet) et même de tous les coachs. Même sur les réseaux sociaux, des personnes que je ne connais pas m’ont encensé. Franchement, ça fait plaisir de voir autant de gens derrière vous », a confié la pépite.