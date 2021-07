PSG Mercato : Une voix officielle annonce la couleur pour Ronaldo

Publié par JEAN-LUC D le 16 juillet 2021 à 02:35

Cristiano Ronaldo est annoncé dans les plans du PSG comme l’alternative la plus plausible en cas de départ de Kylian Mbappé. Une voix officielle s’est levée du côté de la Juventus de Turin pour faire le point sur l’avenir de la star portugaise.

Contacts entre le PSG et Cristiano Ronaldo

Selon La Stampa, Cristiano Ronaldo a toujours un contrat d’un an avec la Juventus de Turin et sait très bien que seul le Paris Saint-Germain peut lui offrir le salaire qu’il souhaite, en cas de départ de Kylian Mbappé, dans une opération qui combine l’aspect sportif (gagner la Champions League) et marketing (Coupe du monde au Qatar en 2022). D’après les informations de Gianluca Di Marzio, le Paris Saint-Germain est bel et bien en contact avec le clan Cristiano Ronaldo.

Le spécialiste mercato de Sky Italia confirme que, même si rien n’est encore concret entre les deux parties, l’équipe parisienne est la seule destination possible pour le quadruple Ballon d’Or en cas de départ de la Juventus de Turin. Si Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo ne font pas d’offre à la Vieille Dame, le meilleur buteur de l’histoire du Real Madrid restera à la Juve jusqu’à la fin de son contrat, soit jusqu’en juin 2022. Alors que l’avenir de Ronaldo est toujours incertain, un membre de la direction du club italien a évoqué ce dossier.

Pavel Nedved répond au PSG pour Ronaldo

Questionné sur les rumeurs sur l’avenir de Cristiano Ronaldo, Pavel Nedved s’est voulu très clair concernant l’international portugais de 36 ans. D’après le vice-président des Bianconeri, CR7 n’est pas sur le marché cet été. « Personne de l’entourage de Cristiano ne nous a dit qu’il voulait partir. Nous l’attendons. Son retour de vacances est prévu pour le 25 juillet, donc il sera avec nous », a déclaré le dirigeant turinois au micro du média DAZN. Le Paris Saint-Germain est donc prévenu.