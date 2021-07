ASSE : Charles Abi peut-il s'imposer à l'AS Saint-Étienne ?

Publié par ALEXIS le 15 juillet 2021 à 22:45

Sorti de l’Académie de l’ ASSE, Charles Abi bénéficie de la confiance de Claude Puel. Cependant, il peine à s’imposer au sein des Verts. Il lui manque un vrai déclic pour être décisif selon l’un de ses proches.

ASSE : Venditelli, « Charles Abi doit beaucoup travailler... »

Lancé véritablement en Ligue 1 par Claude Puel, Charles Abi n’a pas réussi à s’imposer en pointe de l’attaque de l' ASSE en deux saisons. Malgré tout, il bénéficie toujours de la confiance du coach des Stéphanois. Interrogé par Poteaux-Carrés sur la situation de son ancien protégé, David Venditelli de Score Agencies sait ce qui manque au jeune attaquant de l'AS Saint-Étienne pour être décisif avec son club formateur. « Charles a les qualités intrinsèques pour arriver à s’imposer dans l’élite. Après, il faut que, comme beaucoup de jeunes, il arrive à faire la part des choses entre jouer au football et être un professionnel du football », a estimé l’ex-agent du joueur.

« Cela passe évidemment par beaucoup de travail à l’entraînement, mais aussi par le fait de bien se connaître soi-même, de bien connaître son corps, de savoir ce qu’il faut faire et ce qu’il ne faut pas faire. […] Si Charles arrive à mieux se connaître, avec les qualités naturelles qu’il a, il a vraiment tout pour devenir un très bon attaquant de Ligue 1. Je pense que c’est là-dessus où Charles doit travailler et progresser », a expliqué celui qui est désormais le président de Bourg-en-Bresse. Pour finir, ce dernier estime que « la difficulté avec les jeunes, c’est que certains arrivent à maturité un peu plus tard ». Cela semble le cas de Charles Abi (21 ans).

Seulement 4 buts marqués en 50 matchs disputés

Charles Abi est de la génération 2000 de l’ ASSE. Il a passé 3 ans à l’Etrat (2015-2018) avant l’obtention de son premier contrat professionnel en avril 2018. Le jeune avant-centre a joué son premier match en Ligue 1 le 16 décembre 2018 contre l’OGC Nice (1-1). Il a remporté la coupe Gambardella (U19) en avril 2019, avec ses coéquipiers de la promotion : Stefan Bajic, MarvinTshibuabua, Wesley Fofana, Bilal Benkhedim … Charles Abi compte 50 matchs sous le maillot des Verts, toutes compétitions confondues, pour 4 buts et 2 passes décisives.