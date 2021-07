Stade Rennais Mercato : Un premier renfort offensif bouclé

Publié par Timothée Jean le 16 juillet 2021 à 03:05

Le Stade Rennais est sur le point de boucler un premier renfort offensif. Selon les informations de L'Équipe, les dirigeants bretons seraient parvenus à mettre la main sur l’attaquant de Nordsjælland, Kamaldeen Sulemana.

C’est un véritable camouflet que le Stade Rennais est en passe d’infliger à l’Ajax Amsterdam. En effet, l’attaquant de Nordsjælland, Kamaldeen Sulemana était fortement pressenti pour rejoindre l’écurie néerlandaise lors de ce mercato. L’attaquant ghanéen était même attendu à Amsterdam cette semaine afin de passer la traditionnelle visite médicale, préalable à la signature de son contrat. Seulement, rien n’était officiel dans ce dossier.

Le club breton a alors lancé une ultime offensive ces derniers jours pour Kamaldeen Sulemana et devrait finalement rafler la mise au nez et à la barbe de l’Ajax Amsterdam. L’Équipe révèle en effet que « Rennes a réussi ces dernières heures à retourner la situation en sa faveur ». Le buteur de 19 ans, après plusieurs semaines de négociations, aurait finalement donné son accord pour rejoindre le Stade Rennais. Le quotidien sportif indique que le buteur ghanéen de Nordsjælland devrait rejoindre les Rouges et Noirs dans un délai très court. Kamaldeen Sulemana serait attendu ce vendredi à Rennes pour se soumettre aux tests médicaux avant de s’engager officiellement avec le SRFC.

Un transfert à 15 M€ pour Kamaldeen Sulemana

Désireux de renforcer son attaque, le Stade Rennais devrait débourser environ 15 millions pour s’attacher les services de Kamaldeen Sulemana, indique la source. L’ailier gauche a réalisé une belle saison sous les couleurs de Nordsjælland. Il a inscrit 14 buts et délivré 8 passes décisives en 43 rencontres, toutes compétitions confondues. Sauf un énorme rebondissement de dernière minute, le jeune attaquant ghanéen va évoluer en Ligue 1 la saison prochaine sous les couleurs rennaises.