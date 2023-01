Stade Rennais Mercato : Le SRFC fixe le prix de Kamaldeen Sulemana

Publié par Enzo Vidy le 30 janvier 2023 à 19:50

Courtisé par plusieurs clubs anglais dans ce mercato hivernal, le Stade Rennais a fixé le prix de son attaquant Kamaldeen Sulemana.

Face aux différentes blessures qui frappent l'effectif du Stade Rennais depuis le début du mois de janvier, les dirigeants n'ont pas eu d'autres choix que de recruter un attaquant pour renforcer le secteur offensif. De ce fait, les Rouge et Noir sont allés chercher Karl Toko-Ekambi, en prêt payant de 1,5 millions d'euros jusqu'à la fin de la saison, et qui devrait faire ses grands débuts avec le SRFC mercredi prochain.

Désormais, voir une autre recrue débarquer en Bretagne avant la fin de la période des transferts semble peu probable, même si Bruno Genesio n'a pas exclu qu'une suprise pouvait intervenir dans les prochaines heures. "On est pas à l'abri d’une bonne surprise. Je n’ai pas besoin d’un autre attaquant, mais tout départ doit être compensé."

En parlant de départ, l'entraîneur du SRFC fait certainement référence à son jeune attaquant, Kamaldeen Sulemana. Depuis plusieurs jours, le jeune joueur du Stade Rennais est courtisé par Southampton qui a même formulé une offre vendredi dernier au dirigeants rennais. Ce lundi, le média anglais, The Athletic, annonce qu'Everton est également sur le coup, et que le Stade Rennais aurait fixé le prix de son attaquant ghanéen.

Stade Rennais Mercato : Le SRFC attend 30 millions pour laisser filer Sulemana

Face aux approches anglaises qui se font de plus en plus pressantes, le Stade Rennais a fixé son tarif pour laissé partir sa jeune pépite dès cet hiver. Toujours selon les informations révélées par The Athletic, les dirigeants du SRFC attendent au moins 30 millions d'euros pour Kamaldeen Sulemana.

La source précise également que les Toffees d'Everton ont formulé une offre dans la journée de dimanche aux représentants rennais, sans que le montant de celle-ci ne soit révélée. À quelques heures de la fin du mercato hivernal, ce dossier risque d'animer jusqu'au bout le Stade Rennais.