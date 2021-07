Stade Rennais Mercato : Un gros flop de Mourinho en approche

Publié par Ange A. le 16 juillet 2021 à 05:00

Après avoir bouclé l’arrivée d’un défenseur en la personne de Loïc Badé, le Stade Rennais pourrait frapper un coup au Portugal. Le SRFC souhaiterait relancer un ancien protégé de José Mourinho.

Le Stade Rennais sur un ancien flop de José Mourinho

Depuis l’ouverture du marché estival, le Stade Rennais n’a enregistré qu’une seule arrivée. Loïc Badé a été recruté en provenance du RC Lens pour compenser le départ de Damien Da Silva parti gratuitement à l’Olympique Lyonnais. Avec les départs de Steven Nzonzi et de Clément Grenier, Rennes a également besoin de renfort au milieu de terrain. Raison pour laquelle le club breton prospecte sur le marché des transferts. La quête du SRFC l’a conduit au Portugal. Le journal A Bola révèle en effet un intérêt de Rennes pour Gedson Fernandes. Sous contrat avec Benfica jusqu’en 2023, le milieu de 22 ans revient d’un prêt en Turquie. Avant de découvrir la Super Lig, il avait été prêté à Tottenham en janvier 2020. Mais il n’était pas allé au bout de son bail sous les ordres de José Mourinho, d’où son départ à Galatasaray au dernier hiver.

Gedson Fernandes, la bonne pioche pour Rennes ?

Prêté à Tottenham pour 18 mois avec option d’achat, Gedson Fernandes n’a pas réussi à s’imposer chez les Spurs. Il n’a disputé que 14 rencontres sans se montrer décisif avant d’être refourgué à Galatasaray. Avec le club stambouliote, il a disposé de davantage de temps de jeu tout en inscrivant 1 but et offrant 3 caviars. Sa pige turque terminée, l’international Espoirs portugais (17 sélections/ 2 buts) pourrait de nouveau être prêté selon la presse locale. Dans ce sens, un rapprochement entre les dirigeants du Stade Rennais et ceux du Benfica est évoqué par le journal portugais. Reste maintenant à savoir si le SRFC saura trouver les arguments pour enrôler le jeune milieu de terrain.